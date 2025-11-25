  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

اقدامات برای یافتن ۲ دختر آبادانی ادامه دارد

اقدامات برای یافتن ۲ دختر آبادانی ادامه دارد

اهواز - دادستان عمومی شهرستان آبادان گفت: اقدامات قضایی و پلیسی برای پیدا کردن دو دختر دیگر که اخیرا نام آنها در فضای مجازی و رسانه‌های خبری منتشر شده بود، کماکان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله زندی گفت: در ماه‌های اخیر چهار مورد گزارش مفقودی به این دادسرا اعلام شد که یک مورد آن با اقدامات پلیسی در تهران شناسایی و از طریق اورژانس اجتماعی بهزیستی به خانواده وی تحویل داده شد.

وی ادامه داد: یک مورد دیگر، فرد مفقود شده به دلیل اختلافات خانوادگی در بیرون از منزل اقدام به خودکشی کرده بود که پس از تأیید توسط پزشکی قانونی، جسد به خانواده وی تحویل شد.

دادستان عمومی شهرستان آبادان گفت: اقدامات قضائی و پلیسی برای پیدا کردن دو دختر دیگر که اخیراً نام آنها در فضای مجازی و رسانه‌های خبری منتشر شده بود، کماکان ادامه دارد.

زندی از مردم خواست اخبار و اطلاعات در این خصوص را از منابع رسمی پیگیری کنند و از دامن زدن به هرگونه حواشی که موجب خدشه‌دار شدن احساسات جمعی و خانواده و اطرافیان این دختران می‌شود، خودداری کنند.

وی افزود: شهروندان همچنین اطمینان خاطر داشته باشند پلیس و دستگاه قضائی با جدیت در جهت حفظ و آرامش مردم تلاش می‌کنند.

