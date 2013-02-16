دستبند پليس بر دستان هفت مامور قلابي در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان قم بیان کرد: در پي کسب خبري مبني بر اينکه سرنشينان يک دستگاه خودرو سواري تحت عنوان مامور، از يک تبعه خارجي وجوه نقد شامل 100 دلار، 400 دينار عراقي و 200 هزار تومان وجه نقد سرقت و متواري شده اند، بنابراين بلافاصله موضوع به صورت ويژه در دستور کار پليس آگاهي استان قرار گرفت.

سرهنگ قدمی در ادامه گفت: با انجام يکسري تحقيقات فني و پليسي، در يک عمليات غافلگيرانه هر چهار مامور قلابي به همراه سه نفر ديگر که به صورت باندي عمل مي کردند، شناسايي و دستگير شدند.

وی با بيان اينکه متهمان ساکن قم نبوده و از استان هاي همجوار وارد اين استان شده اند ادامه داد: ماموران قلابي در نهايت پس از اعتراف به 11 فقره سرقت، تحويل مراجع قضايي استان شدند.

دستگيري کلاهبردار يک ميليارد ريالي فرش هاي دستبافت در قم

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان قم بیان کرد: در پي شکايت فردي، ‌مبني بر اينکه شخصي تحت عنوان تاجر فرش دستبافت از وي کلاهبرداري کرده، بلافاصله موضوع در دستور کار پليس آگاهي استان قرار گرفت.

سرهنگ قدمی ادامه داد: متهم با جعل عنوان، پس از حضور در نمايشگاه هاي فرش با شناسايي طعمه ها، و طرح دوستي، خود را فردي ثروتمند جلوه مي داد.

وی گفت: وي که براي جلب نظر ديگران از خودروهاي لوکس و گرانقيمت اجاره اي استفاده مي کرد،‌ توانسته بود از افراد مختلف با انجام مانور متقلبانه يک ميليارد ريال، کلاهبرداري کرده و متواري شود.

وی بيان داشت: با توجه به حساسيت موضوع، با انجام اقدامات فني و پليسي، طي عمليات غافلگيرانه وي دستگير و صراحتا به بزه انتسابي اعتراف کرد.

گفتني است،‌ پس از تحويل متهم به مراجع قضايي استان در نهايت وي با قرار قانوني مناسب روانه زندان شد.

شهدا براي حفظ اسلام و امنيت از خون خود گذشتند

فرمانده انتظامی استان قم در ديدار 2 تن از خانواده هاي معظم شهيدان "حسين زندي" و "سيد محمد جواد شريفي" از شهدای گرانقدر نيروي انتظامي اظهار داشت: شهدا با تقديم خون خود به نظام مقدس جمهوري اسلامي، آسايش مردم را فراهم کردند.

سردار کاظم مجتبایی گفت: شهدا که در زمان حيات خود يک تلاشگر واقعي بودند، براي حفظ اسلام و امنيت، از خون خود گذشتند.

فرمانده انتظامي استان قم با بيان اينکه خانواده معظم شهدای نيروي انتظامي، اجري عظيم دارند ادامه داد: خانواده هاي شهدای نيروي انتظامي، بدليل تحمل فراواني ماموريت هاي اين عزيزان در طول خدمت، دوراني سخت را سپري کردند که با شهادت نيز، سختي آن ها مضاعف شد.

