صیدی: بورس در همه‌ دنیا روزهای مثبت و منفی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین آئین اهدای تندیس شفافیت امروز به مناسبت هفته بازار سرمایه در آمفیتئاتر سازمان بورس برگزار شد. در این مراسم، حجتاله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با قدردانی از مدیران شرکتهایی که برای ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی در بازار سرمایه تلاش کردهاند، شفافیت را یکی از اصلیترین ارکان پایداری شرکتها و توسعه بازار دانست.
صیدی با بیان اینکه ماهیت بازار سرمایه در همه جهان متکی بر نوسان است، گفت انتظار ثبات دائمی شاخصها غیرواقعی است و نباید روزهای منفی بازار باعث نگرانی شود، زیرا ذات بورس تحرک و نوسان است و همین تفاوت دیدگاه میان سهامداران، موتور حرکت خرید و فروش را تشکیل میدهد.
او تأکید کرد آنچه در بازارهای متعادل دنیا اهمیت دارد، پایداری بنگاهها است؛ موضوعی که تمام ذینفعان از مدیران تا سهامداران، کارمندان و مشتریان در آن منافع مشترکی دارند، چراکه استمرار فعالیت شرکت ضامن اشتغال، جریان مالیات، حفظ منافع سهامدار و اعتماد عمومی است.
رئیس سازمان بورس با اشاره به نقش ویژه شفافیت در پایداری بنگاهها افزود شفافیت از ارکان اصلی بازار سرمایه و اداره شرکتهاست و نباید آن را صرفاً الزام قانونی یا اداری تلقی کرد.
او گفت امروز در بسیاری از بورسهای معتبر جهان، شفافیت داوطلبانه به مزیت رقابتی شرکتها تبدیل شده است؛ شرکتها با انتشار اطلاعات فراتر از الزامات، از رقبا پیشی میگیرند و اعتماد عمومی را تقویت میکنند.
صیدی توضیح داد که مطالعات جهانی نشان میدهد شرکتهایی که شفافیت بیشتری دارند، هزینه تأمین مالی پایینتری تجربه میکنند زیرا بانکها و سرمایهگذاران در فضای اطلاعاتی روشن، تمایل بیشتری به مشارکت دارند. حتی در فرآیند افزایش سرمایه، که گرانترین شیوه تأمین منابع است، شرکتهای شفاف بهدلیل اعتبار اطلاعاتی با استقبال سهامداران روبهرو میشوند.
او با اشاره به بررسی سازمان بورس از وضعیت شرکتهای بورسی اظهار کرد خوشحالیم که از میان حدود ۸۲۰ شرکت فعال در بازار سرمایه، بیش از ۶۰۰ شرکت سطح قابل قبولی از شفافیت دارند و تنها تعداد اندکی نیازمند بهبود هستند.
وی افزود تلاش سازمان بورس، هدایت شرکتها به سمت شفافیت داوطلبانه حداکثری است تا اعتماد عمومی نسبت به بنگاهها افزایش یابد و بازار سرمایه ایران به بازاری آرام و پایدار تبدیل شود.
رئیس سازمان بورس گفت نخستین بهرهمندان از شفافیت، مدیران شرکتها هستند زیرا گزارشهای مالی دقیق نقاط ضعف را آشکار میکند و فرصت اصلاح عملکرد را بهوجود میآورد.
به گفته او، شفافیت نهتنها اعتماد جامعه و سهامداران را بالا میبرد، بلکه موجب رقابتپذیری و ارتقای کارایی کل بازار میشود.
صیدی افزود اگرچه امروز بورس ایران حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از اندازه کل اقتصاد کشور است اما هدف سازمان، رساندن ارزش بازار سهام به سطحی همتراز با تولید ناخالص داخلی است؛ هدفی که بدون ارتقای شفافیت و تقویت اعتماد امکانپذیر نیست.
او اظهار امیدواری کرد با همکاری شرکتها و نهادهای مالی، این نسبت در سالهای آینده افزایش یابد.
وی با تبریک به شرکتهای برگزیده چهارمین دوره تندیس شفافیت اظهار داشت شفافیت داوطلبانه بیش از هر سیاست دیگری میتواند به توسعه اقتصادی و اعتماد بازار سرمایه کمک کند و تبدیل آن به فرهنگ سازمانی، ثبات بلندمدت بنگاهها را تضمین خواهد کرد.
