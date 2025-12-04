حسابداران حافظان عنصر اعتماد در بازارها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتاله صیدی امروز پنجشنبه ۱۳ آذر در همایش فناوریهای نوین در حسابداری و علوم مالی با اشاره به فرارسیدن ۱۵ آذر و روز حسابدار، با اشاره به این پرسش که چرا حسابداری مهم است؟ تاکید کرد: اهمیت حرفه حسابداری به دلیل نقش مهم آن در زندگی انسانهاست.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به سیر تاریخی حرفه حسابداری توضیح داد: در همه رشتههای علمی بررسی سیر تاریخی بسیار اهمیت پیدا کرده است، همین سیر تاریخی در حرفه حسابداری نشان میدهد این حرفه در بزنگاههای مختلف تاریخی نقش بسیار اساسی داشته است. این رویکرد تاریخی به ما کمک میکند تا به اهمیت حسابداری در دوران معاصر پی ببریم.
او با اشاره به ۲ واقعه تاریخی رخ داده در ۱۰۰ سال اخیر توضیح داد: در ۲ مقطع مهم تاریخ جهان، یکی در جریان بحران سال ۱۹۲۹ و دیگری در بحران سال ۲۰۰۸ میلادی، یکی از کانونهای توجه، حرفه حسابداری بوده و از دل این ۲ مقطع، حرفه حسابداری وارد دوران تازهای شده است.
صیدی با اشاره رخدادهای پس از وقوع بحران سال ۲۰۰۸ افزود: در جریان بحران سال ۲۰۰۸ در همان اوایل کار کنگره آمریکا مدیران کمیسیون بورس و اوراق بهادار(SEC ) را دعوت کرد تا درباره دلایل وقوع بحران و مشکل پیش آمده در گزارشهای مالی توضیح دهند. در آن زمان نقش حسابداری در پیشگیری از بحران آنقدر اهمیت داشت که حتی گروه هفت هم در یکی از بندهای بیانیه خود بر لزوم بازنگری در استانداردهای حسابداری و حسابرسی تاکید کرد.
او با اشاره به اینکه حسابداری بخش مهمی از جهان هستی را توضیح میدهد، گفت: حسابداری امکان فهم رویدادهای جهان را در اختیار انسان خردمند قرار میدهد. اگر حرفه حسابداری نباشد فهم ما از جهان دچار نقصان خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: حسابدارها، در مقام حسابدار و مدیر اجرایی بر قابل اتکا بودن گزارشهای مالی تمرکز دارند. آنها در مقام حسابرس به گزارشها اعتبار میبخشند و تلاش میکنند تصویر درست و منصفانهای از رویدادها منعکس شود. آنها در مقام سرمایهگذار یا اعتبار دهنده دنبال سودمندی گزارشهای مالی هستند.
صیدی با اشاره به اینکه نقش دیگر حسابداران در مقام ناظر و نهادهای تنظیمگر آشکار میشود، افزود: حرفه حسابداری در مقام تنظیمگر و ناظر به دنبال افزایش اعتماد است. زیرا بازارها بدون اعتماد امکان فعالیت ندارند. چون بازارها بر پایه اعتماد بنیان نهاده شده و شکل گرفتهاند.
او ادامه داد: عنصر اعتماد در بازارها به حافظ، حراست کننده و صیانتکننده نیاز دارد و این نقش را حسابداران ایفا میکنند. حسابدار یک حافظ خاموش است که سطح اعتماد را در بازار تعیین میکند. حسابداران عنصر اعتماد را به بازارها اضافه و از آن حفاظت میکنند، چنانکه اگر تصویر ارائه شده در گزارشهای مالی به اعتمادسازی منجر شود در بازارها حجم و ارزش معاملات افزایش پیدا میکند.
او با اشاره به بهبود وضع بازار سرمایه در ماههای اخیر توضیح داد: این روزها در بازار سرمایه وارد مرحله تثبیت تعادل شدهایم. از نشانههای تثبیت تعادل این است که این روزها ۷۵ درصد مبادلات را سهامداران حقیقی انجام میدهند، مبنای این موضوع گزارشهای مالی قابل اتکا است.
او با اشاره به رشد تکنولوژیک در عرصههای مختلف و به ویژه در بازارهای مالی و ظهور پدیدههایی نظیر فینتکها گفت: از یک منظر میتوان ادعا کرد در حال حاضر بسیاری از بنگاههای موجود، بنگاههای آی. تی محور هستند. این نوع بنگاهها در بسیاری از عرصه از جمله بانکداری، حوزههای پزشکی و درمان و … به وفور مشاهده میشود. در چنین شرایطی بحث ارزشگذاری بسیار پیچیده و سخت میشود، در نتیجه میبایست همه فعالان حرفه حسابداری برای رفع دشواریها در این حوزه تلاش کنند.
رئیس سازمان بورس با اشاره به ظهور پدیده نسل زد(Z) و آثار آن در جامعه و همچنین حرفه حسابداری گفت: ظهور نسل زد از اهمیت بهسزایی در جامعه و حرفه حسابداری برخوردار است. حتی اگر عضوی از نسل زد نباشیم، قطعاً مستحضریم ظهور این نسل بر زندگی همه ما اثر گذاشته است. زیرا در ذهن این نسل کانسپت سود و درآمد کاملاً متفاوت است و این موضوع میبایست در مفاهیم حسابداری لحاظ شود.
