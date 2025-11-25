  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۳

خاکسپاری ۲ لاله گمنام دفاع مقدس در کهف الشهدای شیراز

شیراز- مراسم خاکسپاری ۲ لاله گمنام دفاع مقدس با حضور گسترده مردم در کف الشهدای شهرک والفجر شیراز برگزار شد.

    • انی IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      شهرک زیباشهر نه والفجر

