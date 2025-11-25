https://mehrnews.com/x39Hjy ۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۳ کد خبر 6668289 استانها فارس استانها فارس ۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۳ خاکسپاری ۲ لاله گمنام دفاع مقدس در کهف الشهدای شیراز شیراز- مراسم خاکسپاری ۲ لاله گمنام دفاع مقدس با حضور گسترده مردم در کف الشهدای شهرک والفجر شیراز برگزار شد. دریافت 35 MB کد خبر 6668289 کپی شد مطالب مرتبط تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در فرودگاه شیراز ۲ شهید گمنام در کهفالشهدا و بوستان والفجر شیراز آرام گرفتند بدرقه باشکوه پیکرهای مطهر شهدای گمنام در شیراز عطر ایثار در هوای شیراز؛ تجدید بیعت مردم با شاهدان بصیر پیکرهای مطهر شهدای گمنام بر روی دستان مردم شیراز برچسبها شهید گمنام تشییع و خاکسپاری شهید گمنام شیراز
