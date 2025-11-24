به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با ایام سوگ و شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکرهای مطهر دو یادگار سال‌های حماسه و ایثار، پس از بدرقه باشکوه فرزندان حضرت زهرای اطهر (س) در کاروان شاهدان بصیر به سمت حرم مطهر شاهچراغ (ع)، در دو نقطه مقدس کهف الشهدا زیباشهر و بوستان شهدای والفجر آرام گرفتند.

این مراسم پرشکوه که با حضور حماسی و وصف‌ناپذیر مردم غیور و ولایت‌مدار شیراز، در کنار مسئولان ارشد شهری، استانی و نهادهای نظامی و انتظامی برگزار شد، جلوه‌ای بی‌بدیل از عشق و ارادت مردم به مقام شامخ شهدا و اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشت و فضای سومین حرم اهل‌بیت (ع) را معطر به عطر شهادت و ایثار کرد.

در این مراسم حضور چشمگیر مردم، صحنه‌هایی به‌یادماندنی از عشق و ارادت به شهیدان را خلق کرد.