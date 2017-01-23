به گزارش خبرنگار مهر، نشست نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی زرخیز هگمتانه استان همدان پیش از ظهر دوشنبه برگزار شد.

نایب رئیس انجمن سیب زمینی ایران در این نشست بابیان اینکه این شرکت تعاونی با ۲۷ نفر عضو و ۶۰ میلیون تومان سرمایه اولیه در شهریور ماه امسال آغاز به کار کرد، گفت: مطالعه و بررسی بازارهای جهانی و تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی صادرات خارجی از اهداف ایجاد شرکت تعاونی بوده است.

خسرو طالبی ارائه خدمات مشاوره ای و بازاریابی به صادرکنندگان و واردکنندگان عضو شرکت، کاهش هزینه ها برای صادرات به بازارهای هدف، بازاریابی به منظور بررسی زمینه های لازم برای قراردادها، ایجاد ارتباط بین خریداران خارجی و صادرکنندگان، تشویق واحدهای تولیدی برای گسترش فعالیت صادراتی و فعالیت های برون مرزی و صادرات غیر نفتی را از دیگر اهداف شرکت تعاونی عنوان کرد.

وی با اشاره به توانمندی های استان همدان گفت: ۲۵ درصد سیب زمینی کشور در استان همدان تولید می شود و خوشبختانه با وجود صادرکنندگان توانا در استان، از کل صادرات سیب زمینی کشور معادل ۶۰۰ هزار تن، مقدار ۲۷۰ هزار تن در سال گذشته از استان همدان صادر شده است و این در حالی است که دیگر استانها با ارائه محصولات خود به صورت خرید تضمینی بار مالی برای دولت ایجاد کردند.

احداث نیروگاه پرتونگاری محصولات کشاورزی استان همدان در شهرستان بهار

وی از احداث نیروگاه پرتونگاری محصولات کشاورزی استان همدان در شهرستان بهار خبر داد و گفت: پرتونگاری یکی از موفق ترین روش ها برای تعیین غیر مخرب کیفیت درونی محصولات کشاورزی به ویژه سیب زمینی و سیر است و اکثر کشورهای صادر کننده به این سیستم مجهز هستند.

خسرو طالبی ادامه داد: سیب‌زمینی یکی از مهم‌ترین محصولات غده‌ای است و دستیابی به حداکثر عملکرد غده در سیب زمینی علاوه بر استفاده از رقم مناسب، مستلزم وجود مقدار کافی و متعادل عناصر غذایی در خاک است.

وی گفت: نیروگاه پرتونگاری محصولات کشاورزی استان همدان، در شهرستان بهار در زمینی به مساحت یک و نیم هکتار و ساختمانی به وسعت ۵ هزار متر مربع با سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد تومان و ۴۰ نفر اشتغالزایی به صورت مستقیم و ۲۰۰ نفر غیر مستقیم ساخته خواهد شد و علاوه بر برطرف ساختن نیاز استان به استان های همجوار نیز خدمات دهی خواهد کرد.

وی با تاکید بر صادرات هدفمند گفت: با سورت و بسته بندی محصولات به طریق صنعتی و با شناسایی بازارهای هدف می توان به توسعه و تولید ثروت رسید.

وی درخصوص پرداخت یارانه صادرات توسط دولت گفت: با پرداخت یارانه صادرات وضعیت صادرکنندگان به سامان خواهد شد.

وی تصریح کرد: متاسفانه قیمت محصولات کشاورزی کشور ما را دلالان در مرزها به خصوص در مرز عراق تعیین می کنند و در این صورت صادرکنندگان واقعی متضرر خواهند شد.

وی افزود: اگر تفاهم نامه هایی با دولت ها منعقد شود تا حمل محصولات صادراتی به صورت مستقیم به مقصد صورت گیرد، درکیفیت بالا و کاهش هزینه ها موثر خواهد بود.

زمینه فعالیت فعالان اقتصادی در امر تولید و صادرات باید فراهم شود

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: زمینه فعالیت فعالان اقتصادی در امر تولید و صادرات باید فراهم شود و در سایه حمایت رهبر و تکلیف دولت و مجلس این امر محقق خواهد شد.

محمدعلی پورمختار اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه الزامات خوبی برای حمایت از تولید که زمینه صادرات است، ایجاد شده است.

وی افزود: برای موفقیت در امر صادرات، به دلیل حساسیت کشورهای اروپایی باید به سمت تولیدات ارگانیک پیش رویم.

وی با بیان اینکه در سیاست های اقتصاد مقاومتی اصل و بیس کار بر تولید و صادرات است، افزود: مشکلات صادرات در دو بخش داخل و خارج است که با سورت و بسته بندی و قانونگذاری، افزایش کیفیت تولید و درنظر گرفتن مشوق های صادراتی می توان مشکلات داخلی را حل کرد.

وی با تاکید بر فعال کردن دیپلماسی خارجی گفت: در چهار سال گذشته یکی از مشکلات صادرات در بخش های مختلف، عدم رایزنی های اقتصادی توسط سفارتخانه ها بوده است که این مهم در برنامه ششم توسعه به خوبی دیده شده است و رایزنی و احصا بازار کشورها، توجه به ذائقه و علاقمندی آنها در برنامه کوتاه مدت قرار دارد و نیازمند ورود جدی دولت در این حیطه است.

وی اظهار داشت: وزارت خارجه نقش اول را در تعاملات اقتصادی دارد و توقعات جدیدی غیر از روابط سیاسی از این وزارتخانه وجود دارد.

وی صنایع تبدیلی را در رونق صادرات بسیار موثر دانست و گفت: با وجود صنایع تبدیلی، تولیدکنندگان با ارزش افزوده بیشتری می توانند محصولات را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند.