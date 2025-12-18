مولابیگی: امروز جامعه به انسجام و همدلی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مولابیگی صبح پنجشنبه در مراسم بزرگداشت «روز رزن» و سالگرد شهادت آیت‌الله دکتر مفتح با گرامیداشت یاد امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای امنیت، مدافعان حرم و شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: انتخاب ۲۷ آذر به‌عنوان روز شهرستان رزن، همزمان با سالروز شهادت شهید مفتح، اقدامی ارزشمند و قابل تحسین است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به جایگاه علمی و اجتماعی شهید مفتح افزود: این شهید والامقام وحدت حوزه و دانشگاه را از یک شعار فراتر برد و آن را به ضرورتی علمی، فکری و راهبردی برای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی تبدیل کرد.

مولابیگی با تأکید بر اینکه شهید مفتح عالم منزوی نبود، تصریح کرد: وی با حضوری فعال در عرصه‌های اجتماعی، پیوند علم و ایمان و تلفیق تفکر دینی با مسئولیت اجتماعی را در عمل نشان داد.

وی در ادامه با اشاره به نگاه قانون اساسی به مقوله وحدت و انسجام ملی گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وحدت، همدلی و برادری اسلامی را از اصول بنیادین جامعه دانسته و حفظ آن را وظیفه‌ای همگانی برای مردم و مسئولان عنوان کرده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به آثار وحدت و انسجام ملی افزود: همدلی و مشارکت مردم، موجب اقتدار ملی، تاب‌آوری اجتماعی و ناامیدی دشمنان می‌شود و تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر نمونه‌ای روشن از این حقیقت است.

وی همچنین مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود را از ارکان انسجام اجتماعی دانست و گفت: حضور آگاهانه در انتخابات، هم حق و هم تکلیف شهروندان است و نقش مهمی در تحکیم وحدت ملی دارد.

مولابیگی در پایان با تأکید بر لزوم پرهیز از تفرقه و تخریب، خاطرنشان کرد: هرگونه سخن یا اقدامی که موجب خدشه به وحدت و همدلی جامعه شود، باید مورد توجه و مراقبت جدی همه به‌ویژه رسانه‌ها و تریبون‌داران قرار گیرد.