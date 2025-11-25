  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۹

سازمان ملل: تخریب خانه‌ها در غزه بخشی از «جنایت نسل‌کشی» است

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق مسکن مناسب، اقدامات رژیم اسرائیل در غزه را «انهدام منازل» توصیف کرد و گفت: ادامه تخریب خانه‌ها با «بهانه‌های واهی» بخشی از جنایت نسل‌کشی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا، «بالاکریشنان راجاگوپال» (Balakrishnan Rajagopal) گفت: اسرائیل حتی در دوره آتش‌بس نیز به اقدامات تجاوزکارانه خود ادامه داده و هیچ‌یک از بندهای توافق آتش بس به‌طور واقعی اجرا نشده است.

راجاگوپال افزود: اسرائیل همچنان به کشتار، تخریب خانه‌ها و جلوگیری از ورود کافی کمک‌های انسانی به غزه ادامه می‌دهد.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی با وضعیت قبل از امضای توافق آتش بس تفاوت چندانی ندارد، تاکید کرد: باید طرفی باشد که بر اجرای بندهای آتش بس نظارت کند و طرفی را که آتش بس را نقض می‌کند، ملزم به پاسخگویی کند.

گزارشگر سازمان ملل خاطرنشان کرد که تنها تفاوت پس از آتش‌بس، توقف حملات هوایی گسترده بوده، در حالی که کشتار، تخریب و ممانعت از کمک‌رسانی همچنان ادامه دارد.

او گفت: اسرائیل تخریب خانه‌ها را بهانه اهداف نظامی می‌داند، اما در بیشتر موارد هیچ مدرکی ارائه نمی‌کند و این تخریب‌ها به‌صورت گسترده و بی‌تمایز انجام می‌شود؛ اقدامی که «نقض جدی قوانین جنگ و جنایت علیه بشریت» است.

راجاگوپال همچنین وضعیت آوارگان در غزه را «بسیار فاجعه‌بار» توصیف کرد و اعلام کرد: بیش از ۲۸۸ هزار خانواده فلسطینی امروز از سرپناه مناسب محروم هستند.

