روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در سایه شهادت ۳۳ هزار زن فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، وزارت امور خارجه فلسطین همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد که ۳۳ هزار زن و دختر در دو سال گذشته در سرزمینهای فلسطینی در نتیجه حمله رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسیدهاند که این اقدامات از شدیدترین اشکال تبعیض و ظلم علیه زنان در جهان معاصر محسوب میشود.
در بیانیهای که این وزارتخانه منتشر کرد، آمده است که در دو سال گذشته، رژیم صهیونیستی نسلکشی را در غزه آغاز کرد که ماه گذشته با آتشبس پایان یافت. صهیونیستها همزمان تجاوزات خود را در کرانه باختری اشغالی نیز تشدید کردند که منجر به شهادت دهها هزار فلسطینی شد.
از سوی دیگر دفتر رسانهای دولت غزه نیز اعلام کرد که تل آویو در طول دو سال نسلکشی در نوار غزه، بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ زن و بیش از ۲۰ هزار کودک را به شهادت رسانده است، که این آمار بخشی از مجموع ۶۹ هزار شهید است.
همچنین، نهادهای رسمی فلسطینی از شهادت ۱۰۸۰ فلسطینی در نتیجه حملات صهیونیستها به کرانه باختری در این مدت خبر میدهند.
وزارت امور خارجه فلسطین افزود که رژیم اشغالگر صهیونیست جنایات سیستماتیک شامل نسلکشی، اعدامهای میدانی، ربایش اجباری، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و خشونت جنسی و گرسنگی و ارعاب را علیه زنان فلسطینی اعمال میکند.
این بیانیه میافزاید که حملات صهیونیستها، زیرساختهای بهداشتی از جمله بیمارستانها و کلینیکهای ویژه زنان، به ویژه خدمات بهداشت باروری و روانی و مراکز حمایتی را نیز هدف قرار داده است که هزاران زن را از دسترسی به خدمات اساسی محروم میکند.
این وزارتخانه تأکید کرد که رژیم صهیونیستی از ابزارهای نظارتی و فناوری پیشرفته از جمله هوش مصنوعی و جاسوسی الکترونیکی، برای هدف قرار دادن و ارعاب مردم فلسطین و به ویژه زنان استفاده میکند.
وزارت خارجه فلسطین همچنین بر ضرورت ادامه حرکت بینالمللی برای پایان دادن به اشغالگری استعماری رژیم صهیونیستی و اجرای راه حل دو کشوری و تحقق حقوق مشروع مردم فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت و بازگشت تأکید کرد.
دیوان بینالمللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴ نظر مشورتی خود را در مورد غیرقانونی بودن اشغال اسرائیل و درخواست برای پایان دادن به آن بدون هیچ تأخیری تصویب کرد.
پیش از این نیز سازمانهای حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل تاکید کرده بودند که ناکامی جامعه بینالمللی در اجرای قطعنامههای بینالمللی و توصیههای دیوان دادگستری، به بیتوجهی رژیم صهیونیستی به قوانین بینالمللی کمک کرده و از مصونیت آن از مجازات حمایت کرده است.
