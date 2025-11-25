  1. استانها
فرزندی پور: واژگونی سمند در اتوبان قم-کاشان یک فوتی داشت

کاشان - رئیس اورژانس کاشان گفت: واژگونی خودروی سمند در اتوبان قم-کاشان یک فوتی برجای گذاشت.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک حادثه واژگونی خودرو در اتوبان قم-کاشان خبر داد و اظهار کرد: این حادثه امشب، ساعت حدود ۲۱ مورخ چهارم آذرماه، بعد از مشکات رخ داد.

وی تصریح کرد: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه مشکات به محل حادثه اعزام شد.

رئیس اورژانس کاشان در خصوص جزئیات مصدومان تصریح کرد: متأسفانه یکی از سه مصدوم این حادثه که همگی آقا بودند، به علت شدت جراحت در محل جان باخته بود و دو مصدوم دیگر نیز پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

وی افزود: علت حادثه در حال بررسی است.

