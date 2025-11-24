  1. استانها
واژگونی پراید در میانه یک فوتی بر جای گذاشت

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه گفت: واژگونی سواری پراید در محور میانه به هشترود، روستای داشکسن یک فوتی و یک مجروح در پی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی عصر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: برابر اخبار واصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ خبری مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی خودرو به مأموران اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله مأموران انتظامی به همراه عوامل اورژانس به محل مورد نظر اعزام و مشاهده کردند یک دستگاه سواری پراید در محور مذکور در حرکت بوده که واژگون و بر اثر آن یک نفر فوت و یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستان منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با اشاره به اینکه علت این حادثه توسط کارشناسان در حال بررسی است، خاطر نشان کرد: از رانندگان محترم می‌خواهیم از رفتارهای خطرسازی همچون سرعت زیاد، صحبت کردن با تلفن همراه و دیگر اقداماتی که باعث حواس پرتی و عدم توجه راننده به جلو می‌شود پرهیز کنند.

