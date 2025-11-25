مخبر: نیروی انسانی ماهر، محور توسعه و پیشرفت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، در نشست با هیئت رئیسه و اعضای کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، بر نقش بی‌بدیل بخش خصوصی و کارفرمایان در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ملی تأکید کرد و گفت: این تشکل مهم و اثربخش با حضور در سی و یک استان کشور، یک ظرفیت فوق‌العاده برای کشور محسوب می‌شود و می‌تواند تولید و صادرات ایران را با جهش مواجه کند.

در این دیدار که صبح امروز (سه شنبه) با هدف بررسی راهکارهای تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی برگزار شد، دکتر محمد مخبر با اشاره به اهمیت توجه به نیروی انسانی در شرایط فعلی اظهار داشت: در وضعیت کنونی، حرف اول و آخر را در پیشبرد ظرفیت‌های کشور، نیروی انسانی جوان، ماهر و متخصص می‌زند. اگر این نیرو به درستی هدایت و به کار گرفته شود، می‌تواند بزرگ‌ترین موتور محرکه توسعه باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجربیات گذشته در مواجهه با تهدیدات دشمنان خاطرنشان کرد: جنگ نظامی تحمیلی علیه ایران نیز رویکردی عمدتاً اقتصادی داشته و دارد و خوب می‌دانیم در این میان، هرکجا که مردم و بخش خصوصی مبتنی بر سرمایه مردم، پای کار آمده‌اند، توفیقات بزرگی حاصل شده است.

مشاور و دستیار رهبری با اشاره به فرصت‌های نوین بین‌المللی گفت: در شرایط فعلی، اتحادیه‌های بزرگ اقتصادی مانند اوراسیا، شانگهای و بریکس، بیش از دولت‌ها و وزارتخانه‌ها، مشتاق همگرایی و استقبال از مجموعه‌های کارفرمایی و بخش خصوصی ایران هستند. آنان تمایل دارند در قالب کمیسیون‌های مشترک کار، اقدامات اجرایی و عملیاتی را با شما پیش ببرند و این یک فرصت طلایی برای اقتصاد ملی است که شما کارفرمایان باید از آن استفاده کنید.

مخبر با بیان اینکه ظرفیت‌های کشور از مشکلات آن بیشتر است، بر محوریت صادرات در توسعه تأکید کرد و افزود: برونداد اصلی توسعه ایران، صادرات بشمار می‌رود و به ویژه صادرات فنی و مهندسی از اولویت بالایی برخوردار است. منطقه ما با حدود ششصد میلیون نفر جمعیت، آماده دریافت خدمات مهندسی و فنی است و این شما کارفرمایان هستید که باید این ظرفیت عظیم را احیا و فعال کنید.

وی در ادامه با تأکید بر رابطه سازنده بین نیروی کار و کارفرما اظهار داشت: کارگر، کارمند و نیروی جوان و ماهر باید کارفرما را به چشم هدایتگری امین و مرجعی برای پیشرفت خود ببیند تا با اشتیاق و انگیزه کامل در خدمت چرخه تولید قرار گیرد. این اعتماد متقابل، سنگ بنای تولید پایدار است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارفرمایان را طلایه داران عرصه اقتصاد تولیدمحور و صادرات گستر خواند و گفت: شما در لبه برخورد با اقتصاد مبتنی بر تولید و صادرات قرار دارید؛ بنابراین ظرفیت‌ها و مشکلات باید از سوی شما به طور دقیق احصا شده و به گوش مقامات تقنینی، اجرایی و سیاست‌گذار برسد و صدای شما باید در مراکز تصمیم‌گیری شنیده شود.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پایان با اشاره به نقش فناوری در تحولات جهانی خاطرنشان کرد: تحولات امروز جهان مبتنی بر فناوری است و خوشبختانه ما در این حوزه دارای مزیت‌های فناورانه قابل توجهی هستیم و بهره‌گیری از این مزیت‌ها و تبدیل آن به محصول و خدمات، نیازمند همکاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تحت هدایت شما کارفرمایان است. آینده اقتصاد ایران در گرو پیوند ناگسستنی بین نیروی انسانی ماهر، فناوری روز و مدیریت کارفرمایان خردمند است که به فضل الهی هر سه در ایران ما به وفور وجود دارد.

در این دیدار که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید دبیر کل کانون کارفرمایان، نمایندگان هیئت رئیسه و اعضای این کانون در بخش‌های مختلف خدماتی، صنعتی، بازرگانی و اقتصاد دانش بنیان به بحث و ارائه نقدها و پیشنهادهای خود پرداختند و مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در راستای تبیین نظام مسائل کارفرمایان با ایشان به گفتگو پرداخت.