سردار حسینی: ۳۵۰۰ دانش آموز از مناطق عملیاتی ایلام بازدید کردند

سردار صادق حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راهیان نور سفری است که انسان را از خود بیرون می‌کشد و به سمت خداوند سوق می‌دهد؛ سفری معنوی که یاد شهدا و پایبندی به ارزش‌های آنان همچون حجاب، چراغ راه نسل امروز است.

وی افزود: در برنامه امسال راهیان نور دانش‌آموزی، اعزام هفت هزار و ۵۰۰ نفر از دختران و پسران استان پیش‌بینی شده است که تاکنون سه هزار و ۵۰۰ نفر از یادمان‌های دفاع مقدس در شهرستان‌های دهلران و مهران بازدید کرده‌اند.

سردار حسینی تأکید کرد: شهدا برای دفاع از کشور و آرامش ملت جانفشانی کردند و امروز وظیفه ماست که با یاد آنان و ادامه مسیرشان، راه نور را زنده نگه داریم.