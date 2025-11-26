  1. استانها
  2. ایلام
۵ آذر ۱۴۰۴، ۷:۴۵

سردار حسینی: ۳۵۰۰ دانش آموز از مناطق عملیاتی ایلام بازدید کردند

سردار حسینی: ۳۵۰۰ دانش آموز از مناطق عملیاتی ایلام بازدید کردند

ایلام - فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام گفت: سه هزار و ۵۰۰ دانش آموز امسال تاکنون از مناطق عملیاتی استان بازدید کرده اند.

سردار صادق حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راهیان نور سفری است که انسان را از خود بیرون می‌کشد و به سمت خداوند سوق می‌دهد؛ سفری معنوی که یاد شهدا و پایبندی به ارزش‌های آنان همچون حجاب، چراغ راه نسل امروز است.

وی افزود: در برنامه امسال راهیان نور دانش‌آموزی، اعزام هفت هزار و ۵۰۰ نفر از دختران و پسران استان پیش‌بینی شده است که تاکنون سه هزار و ۵۰۰ نفر از یادمان‌های دفاع مقدس در شهرستان‌های دهلران و مهران بازدید کرده‌اند.

سردار حسینی تأکید کرد: شهدا برای دفاع از کشور و آرامش ملت جانفشانی کردند و امروز وظیفه ماست که با یاد آنان و ادامه مسیرشان، راه نور را زنده نگه داریم.

کد خبر 6668544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها