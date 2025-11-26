ساده سازی مفاهیم اقتصادی با طنز؛ «گذر بازار» رادیو شنیدنی شد

فرزانه صادقیان تهیهکننده برنامه «گذر بازار» که از رادیو اقتصاد پخش می شود به خبرنگار مهر گفت: این برنامه با هدف ایجاد فضایی شاد، تعاملی و آگاهکننده در رادیو اقتصاد طراحی شده است تا مخاطبان در پایان یک روز کاری، هم سرگرم و هم با تازهترین موضوعات اقتصادی آشنا شوند.
وی با تأکید بر اهمیت ساعت عصرگاهی در رادیو برای مخاطب بیان کرد: این زمان از روز، دورهای است که مخاطبان پس از ساعتها کار و فعالیت روزانه، نیازمند برنامهای هستند که هم جنبه سرگرمی داشته باشد و هم اطلاعات مفید و کاربردی به آنها ارائه دهد.
صادقیان اضافه کرد: برنامههای عصرگاهی باید بتوانند ترکیبی هوشمندانه از نشاط، آموزش و آگاهی اقتصادی باشند تا هم لحظاتی شاد برای مخاطب ایجاد کنند و هم سطح شناخت او را نسبت به مسائل اقتصادی ارتقا دهند.
وی درباره نحوه طراحی «گذر بازار» بیان کرد: در این برنامه تلاش شده است با بهرهگیری از گفتگوهای جذاب، گزارشهای مردمی و آیتمهای شنیدنی، فضایی صمیمی و متفاوت شکل گیرد. هدف اصلی این است که مخاطب ضمن لذت بردن از ساختار سرگرمکننده برنامه، با تازهترین رویدادها و موضوعات مهم اقتصاد روز نیز آشنا شود. ایجاد تعادل میان سرگرمی و محتوا، یکی از اولویتهای اصلی در طراحی این برنامه بوده است.
تهیهکننده برنامه با اشاره به دیگر ویژگی ها اظهار کرد: یکی از ویژگیهای «گذر بازار» توجه ویژه به گفتگو با کارشناسان و فعالان اقتصادی است. گفتگوهایی که تلاش میکنند مسائل اقتصادی را از پیچیدگی خارج کرده و به زبان ساده و قابلفهم برای عموم بیان کنند. این بخشها به مخاطبان کمک میکند نگاه دقیقتر و واقعبینانهتری نسبت به اقتصاد روز داشته باشند و درک بهتری از روندهای بازار پیدا کنند.
وی با اشاره به اهمیت ارتباط با مخاطبان گفت: در «گذر بازار» بخش قابلتوجهی از برنامه به گزارشهای مردمی اختصاص دارد. شنیدن صدای مردم، انتقال تجربههای واقعی و پرداختن به دغدغههای آنها، باعث شده برنامه از حالت یکسویه خارج شود و به بستری برای تعامل زنده و مستقیم با شنوندگان تبدیل شود. این تعامل به برنامه انرژی میدهد و مسیر محتوایی آن را به نیازهای واقعی مخاطبان نزدیکتر میکند.
تهیهکننده «گذر بازار» در بخش دیگری از توضیحات خود عنوان کرد: استفاده از قالب نمایش طنز و مسابقه نیز یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد فضایی شاد و مفرح در برنامه است. طنز در این برنامه فقط برای خنداندن نیست، بلکه به عنوان روشی برای سادهسازی مفاهیم اقتصادی و جذابتر کردن موضوعات جدی به کار گرفته شده است. این بخشها باعث میشود مخاطب بدون احساس خستگی و سنگینی، تا پایان برنامه همراه بماند.
وی در پایان یادآور شد: «گذر بازار» تلاش دارد فضایی متفاوت برای مخاطبان رقم بزند که در آن آموزش، سرگرمی و آگاهی اقتصادی در کنار هم قرار میگیرند. اگر برنامهای بتواند با زبانی ساده، فضایی صمیمی و محتوایی کاربردی به مسائل اقتصادی بپردازد، نهتنها مخاطب را همراه خود نگه میدارد، بلکه نگاه او را به اقتصاد نیز بهبود میبخشد.
