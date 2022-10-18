فرزانه صادقیان تهیه‌کننده برنامه «هفت گنج» در رادیو اقتصاد با اشاره به رویکردهای این برنامه به خبرنگار مهر گفت: ما در این برنامه سعی داریم در فضایی شاد مسائل مهم اقتصادی و خانواده را به صورتی بیان کنیم تا بهتر در اذهان مخاطب جای گیرد.

وی افزود: تجربه ثابت کرده که ارائه راهکارها و یا آموزش رفتارهای اقتصادی و یا تذکر در مورد رفتارهای نادرست به‌صورت طنز و شاد و غیر دستوری معمولاً بیشتر موردتوجه و مقبولیت عامه واقع می‌شود.

این تهیه کننده در مورد استقبال مردم از برنامه‌های شاد به خصوص در ساعات پایانی روز گفت: ما در این برنامه بیشتر از موسیقی‌های شاد محلی و ایرانی بهره می‌گیریم و مخاطبان خسته از کار و روزمرگی با پیامک‌های خود استقبال خود را اعلام می‌کنند.

وی در مورد جزئیات برنامه افزود: برنامه «هفت گنج» از ۷ آیتم گنج جوانی، گنج دانش، گنج هنر، گنج ایران، گنج خانواده، گنج هنر و گنج مردم تشکیل شده است.

صادقیان همچنین با اشاره به رویکرد این برنامه در مصاحبه‌ها اظهار کرد: در «گنج جوانی» نخبگان و فعال حوزه دانش بنیان را معرفی می‌کنیم. «گنج خانواده» یک آیتم نمایشی است که در آن قصه یک خانواده چهار نفره در مورد مسائل و چالش‌های اقتصادی و راهکارهای برون رفت از آن را بیان می‌کنیم. در «گنج مردم» از نظرات مردم در مورد موضوع برنامه بهره می‌گیریم.

وی اضافه کرد: در آیتم «گنج کسب و کار» با کسبه و فعالان کسب و کار گفتگو شده و دغدغه‌های آنان را با حضور روسای اتحادیه‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم. در «گنج ایران» ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف ایران را بررسی می‌کنیم و در «گنج هنر» نیز در گفتگو با هنرمندان رازهای موفقیت و فراز و نشیب‌های آنان را به مخاطبان معرفی می‌کنیم.

فرزانه صادقیان در مورد مخاطبان این برنامه عنوان کرد: مخاطبان این برنامه عامه مردم هستند و برخلاف برخی از برنامه‌ها فقط به جامعه کارشناسان و یا متخصصان و مسئولان متمرکز نشده‌ایم.

برنامه «هفت گنج» به تهیه کنندگی فرزانه صادقیان و گویندگی فاطمه نیرومند و گزارشگری مرتضی پرهیزگار شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷ روی آنتن رادیو اقتصاد می‌رود.