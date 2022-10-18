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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

«هفت گنج» در رادیو اقتصاد متولد شد/ آموزش‌های مالی در فضای شاد

«هفت گنج» در رادیو اقتصاد متولد شد/ آموزش‌های مالی در فضای شاد

برنامه «هفت گنج» به تهیه‌کنندگی فرزانه صادقیان شنبه تا چهارشنبه از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

فرزانه صادقیان تهیه‌کننده برنامه «هفت گنج» در رادیو اقتصاد با اشاره به رویکردهای این برنامه به خبرنگار مهر گفت: ما در این برنامه سعی داریم در فضایی شاد مسائل مهم اقتصادی و خانواده را به صورتی بیان کنیم تا بهتر در اذهان مخاطب جای گیرد.

وی افزود: تجربه ثابت کرده که ارائه راهکارها و یا آموزش رفتارهای اقتصادی و یا تذکر در مورد رفتارهای نادرست به‌صورت طنز و شاد و غیر دستوری معمولاً بیشتر موردتوجه و مقبولیت عامه واقع می‌شود.

این تهیه کننده در مورد استقبال مردم از برنامه‌های شاد به خصوص در ساعات پایانی روز گفت: ما در این برنامه بیشتر از موسیقی‌های شاد محلی و ایرانی بهره می‌گیریم و مخاطبان خسته از کار و روزمرگی با پیامک‌های خود استقبال خود را اعلام می‌کنند.

وی در مورد جزئیات برنامه افزود: برنامه «هفت گنج» از ۷ آیتم گنج جوانی، گنج دانش، گنج هنر، گنج ایران، گنج خانواده، گنج هنر و گنج مردم تشکیل شده است.

صادقیان همچنین با اشاره به رویکرد این برنامه در مصاحبه‌ها اظهار کرد: در «گنج جوانی» نخبگان و فعال حوزه دانش بنیان را معرفی می‌کنیم. «گنج خانواده» یک آیتم نمایشی است که در آن قصه یک خانواده چهار نفره در مورد مسائل و چالش‌های اقتصادی و راهکارهای برون رفت از آن را بیان می‌کنیم. در «گنج مردم» از نظرات مردم در مورد موضوع برنامه بهره می‌گیریم.

وی اضافه کرد: در آیتم «گنج کسب و کار» با کسبه و فعالان کسب و کار گفتگو شده و دغدغه‌های آنان را با حضور روسای اتحادیه‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم. در «گنج ایران» ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف ایران را بررسی می‌کنیم و در «گنج هنر» نیز در گفتگو با هنرمندان رازهای موفقیت و فراز و نشیب‌های آنان را به مخاطبان معرفی می‌کنیم.

فرزانه صادقیان در مورد مخاطبان این برنامه عنوان کرد: مخاطبان این برنامه عامه مردم هستند و برخلاف برخی از برنامه‌ها فقط به جامعه کارشناسان و یا متخصصان و مسئولان متمرکز نشده‌ایم.

برنامه «هفت گنج» به تهیه کنندگی فرزانه صادقیان و گویندگی فاطمه نیرومند و گزارشگری مرتضی پرهیزگار شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷ روی آنتن رادیو اقتصاد می‌رود.

کد مطلب 5611414
عطیه موذن

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