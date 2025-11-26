۴۰ هزار خودروی متخلف توقیف ساعتی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز چهارشنبه پنجم آذر ماه، پلیس با خودروهایی که نمره آخر پلاکشان فرد است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند.

وی افزود: برخورد با تخلفات مربوط به آلودگی هوا در پایتخت از ابتدای آذر ماه تا روز گذشته (سه شنبه چهارم آذر) برای وسایل نقلیه ای که دودزا بودند حدود ۱۹۰۰ فقره اعمال قانون داشتیم.

سرهنگ کشیر ادامه داد: همکاران بنده در ۱۰۰ نقطه از معابر اصلی و میادین مهم در سطح شهر تهران مستقر هستند و با آن دسته از وسایل نقلیه ای که دود زا هستند برخورد می‌کنند. همچنین بیش از ۳۸۰ دستگاه از خودروهایی که دارای گواهی معتبر معاینه فنی بودند ولی دارای نقص فنی و از نظر استاندارد ایمنی لازم را نداشتند، معاینه فنی آنها باطل شده است.

سرهنگ کشیر در خصوص وضعیت ترافیک پنجمین روز طرح زوج و فرد از درب منزل افزود: مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق تا پل یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا نرسیده به ستاری، بار ترافیک عادی و روان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه زین الدین از پل شمس آباد تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی عادی و روان است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه نواب صفوی از پل ۹ دی تا تونل توحید بار ترافیکی عادی و روان است.

سرهنگ کشیر در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: از تردد در سطح شهر تهران با خودروهای تک سرنشین در صورت امکان خودداری کرده و تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده نمائید.

سرهنگ کشیر گفت: تردد وسایل نقلیه سنگین در شب به جز خودروهای حمل سوخت و مواد غذایی و دارویی در تهران بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا ممنوع می‌باشد و لازم به اشاره است که اجرای طرح زوج وفرد از درب منزل از ساعت ۶:۳۰ لغایت ساعت ۲۰:۳۰ تا پایان هفته ادامه دارد.