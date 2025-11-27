روایت خبرنگار عراقی از جنگ۱۲ روزه؛ ایران پیروز میدان شد

«علی قحطان» خبرنگار اخبار الشرقیه عراق در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جنگ ۱۲ روزه در ایران، اظهار داشت: در مورد جنگ ایران و اسرائیل باید بگویم که مردم عراق و افکار عمومی در این کشور در کنار جمهوری اسلامی ایران بوده و با مردم ایران، نسبت به آنچه رخ داد ابراز همدلی کردند. اما از نظر عرف‌هایی که شما آن را «عرف‌های بین‌المللی و دیپلماتیک» نامیدید، رژیم اسرائیل در سیاست بین‌الملل به هیچ اخلاقی پایبند نیست و آمریکا نیز همینطور است.

وی ادامه داد: از این رو، هیچ جای شگفتی نسبت به رفتارهای این دو، چه آمریکا و چه اسرائیل وجود ندارد که بخواهیم آن‌ها را در چارچوب عرف و اخلاق بین‌الملل ارزیابی کنیم.

وی عنوان کرد: بنابراین نقض‌های مکرری که از سوی اسرائیل و آمریکا ثبت شده، عجیب نیست؛ آخرین آن‌ها نیز تجاوزاتی است که علیه جمهوری اسلامی ایران رخ داد.

قحطان افزود: اما پاسخ ایران، اندازه واقعی اسرائیل و حامیان آن در منطقه را برای افکار عمومی آشکار کرد و نشان داد که رسانه‌های وابسته به رژیم اسرائیل و آمریکا مطالب غیرواقعی را در مورد قدرت این رژیم‌ها عرضه می‌کنند؛ به گونه‌ای که تنها ده یا دوازده روز کافی بود تا بندر حیفا از مدار خارج شده و فرودگاه بن‌گوریون تعطیل شود.

فرار جمعی شهرک نشینان

وی تصریح کرد: همچنین فرار جمعیِ بسیاری از شهرک‌نشینان که اصلاً آن سرزمین، وطنشان نیست، طی این جنگ رخ داد. اگر آنان احساس تعلق به آن سرزمین داشتند، همانند برخی ملت‌های جهان که ایستادگی کردند، می‌ایستادند و فرار نمی‌کردند.

این کارشناس بیان کرد: ایران کشوری بود که از سوی اسرائیل مورد تجاوز قرار گرفت، و این ایران بود که جنگ را پایان داد. برای رژیم اسرائیل بهتر بود که جنگ را متوقف کند، زیرا ایران به طور کامل بر اوضاع مسلط بود.

قحطان افزود: پس از پایان جنگ، یکی از مقامات دولت ایران اعلام کرد که آنچه رخ داد فقط یک تمرین بود. در جنگ پیشین که ایران آماده نبود، به این صورت جهان را غافلگیر کرد و بسیاری را به شگفتی واداشت؛ پس اگر در آمادگی کامل باشد، چه خواهد کرد؟

وی گفت: آمریکا سال‌های طولانی است که انتخاب کرده اسرائیل را در این جایگاه قرار دهد و از آن حمایت کند، نه برای انسانیت و نه برای برپایی یک دولت اسرائیلی، بلکه می‌خواست ابزاری (چماقی) برای اعمال فشار در منطقه داشته باشد.

وی ادامه داد: آمریکا، اسرائیل را در منطقه به‌عنوان ابزار فشار بر برخی دولت‌ها قرار داد؛ و بزرگ‌ترین دلیل آن این است که تمام جنگ‌هایی که رژیم اسرائیل به راه می‌اندازد و تمام تجاوزات ضد انسانی و بین‌المللی که علیه مردم غزه، جنوب لبنان، سوریه، یمن و جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد، همگی تحت حمایت گستردهٔ آمریکا است.

قحطان خاطرنشان کرد: این بزرگ‌ترین دلیل است که اسرائیل از طریق نقض‌های مکررش علیه انسانیت در منطقه ابزاری برای تهدید و بی‌ثباتی امنیت منطقه است.

ایران با مردم غزه همدلی کرد

وی با اشاره به مواضع کشورهای عربی، در قبال غزه گفت: باید به صراحت بگویم که بخش بزرگی از آن‌ها و حتی بسیاری از کشورهای اسلامی به ویژه در منطقه، در قبال غزه موضعی ضعیف داشتند. شاید معدود کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران بودند که ایستادند و با مردم غزه همدلی کردند. عراق نیز به شکل قوی و رسانه‌ای از این مسئله حمایت کرد. حتی برخی کشورهای خلیج فارس مانند سلطنت عمان شرکت‌هایی را که از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کردند، تحریم کردند.

حشدالشعبی نهادی رسمی است

قحطان در مورد فشار کشورهای غربی برای انحلال حشد الشعبی، تصریح کرد: حشد الشعبی گروه مسلح بی‌ضابطه یا شبه نظامی سرگردان و بی‌کنترل نیست. حشد الشعبی نهادی رسمی است که زیر چتر قانونی و تحت فرمان دولت فعالیت می‌کند؛ بنابراین نهادی وابسته به نخست‌وزیری است.

وی ادامه داد: آمریکا نمی‌تواند در انحلال نهادی مانند «هیأت حشد الشعبی» دخالت کند، همان‌گونه که نمی‌تواند در انحلال هیأت رسانه و ارتباطات، هیأت سرمایه‌گذاری، کمیسیون حقوق بشر یا هر وزارتخانه دیگری دخالت کند.

وی تاکید کرد: بنابراین این مردم عراق هستند که تصمیم می‌گیرند؛ زیرا حشد الشعبی نقش بزرگی در دفاع از عراقی‌ها، از شمال تا جنوب، داشته است.