ضرورت احیای جایگاه پژوهشگاه ارتباطات و تقویت تعامل با نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز، پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۴۰۴، نشست نظارتی و کنترل پروژه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از معاونان و مدیران و مشاوران ستادی برگزار شد.

بازگشت پژوهشگاه ارتباطات به جایگاه تاریخی

سیدستار هاشمی با تقدیر از رویکردهای مدیریت جدید پژوهشگاه اظهار کرد: نشانه‌های پویایی و بازگشت به جایگاه مناسب و درخور پژوهشگاه ارتباطات قابل مشاهده است. این مسیر باید با جدیت ادامه یابد تا به جایگاه تاریخی این مؤسسه که پیش‌تر با عنوان مرکز تحقیقات مخابرات شناخته می‌شد، نزدیک‌تر شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه‌های معطوف به تعامل با رتبه‌های برتر کنکور و نخبگان دانشگاهی گفت: این اقدامات نباید تشریفاتی باشد؛ ارتباط پایدار با نخبگان می‌تواند مسیر زندگی و آینده حرفه‌ای آنها را تغییر دهد و پژوهشگاه باید با ابتکار و برنامه‌ریزی مستمر، این نقش راهبردی را ادامه دهد.

محوریت یابی در پروژه‌های امنیت سایبری

هاشمی با تأکید بر ظرفیت‌های تخصصی پژوهشگاه در حوزه امنیت، افزود: انتظار داریم پژوهشگاه با محوریت پژوهشکده‌های تخصصی، سبد اقدامات امنیت سایبری را تقویت کند. این حوزه علاوه بر منافع ملی، فرصت‌های مهمی برای توسعه اقدامات، جذب نیروی انسانی توانمند و ایجاد ارزش افزوده برای پژوهشگاه ایجاد می‌کند.

وی همچنین خواستار پیگیری جدی همکاری با کشورهای همسو و فعال‌سازی مجدد مسیرهای بین‌المللی گذشته شد و یادآور شد که گسترش این تعاملات می‌تواند جایگاه علمی و فناورانه کشور را تقویت کند.

ایجاد بستر حضور پژوهشگران در فعالیت‌های شرکتی

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه‌های موفق پژوهشگران در فعالیت‌های موازی دانشگاهی و صنعتی گفت: «پژوهشگاه باید زمینه‌ای فراهم کند تا اعضای هیئت علمی و متخصصان بتوانند در قالب شرکت‌های فناور نیز نقش‌آفرینی کنند. این مدل، دوام‌پذیری بیشتری دارد و پاسخگویی به نیازهای کشور را افزایش می‌دهد.»

وی افزود: لازم است تعامل منسجم با پارک علم و فناوری و منطقه ویژه اقتصادی شکل بگیرد تا این ظرفیت‌ها به مرحله اجرا برسند.

دعوت از شرکت‌های خصوصی فعال و بهره‌گیری از مسئولیت اجتماعی آنها

دکتر هاشمی خواستار احیای ارتباط با شرکت‌های برخاسته از پژوهشگاه شد و گفت: «این شرکت‌ها امروز به مجموعه‌های بزرگ و اثرگذار تبدیل شده‌اند و باید با دعوت و مشارکت دادن آنها، از ظرفیت مسئولیت اجتماعی و تجربیات ارزشمندشان برای تقویت نقش پژوهشگاه بهره گرفت.»

وزیر ارتباطات با تشکر از تلاش اعضای هیأت علمی پژوهشگاه گفت: مسیر طی‌شده امیدوارکننده است و انتظار داریم با استمرار تعاملات، فعالیت‌های میدانی، و مشارکت با معاونت‌ها و دستگاه‌های مرتبط، پژوهشگاه در رده‌بندی‌های عملکردی تنها رنگ سبز را از آن خود کند.

ارائه گزارش سه‌ماهه فعالیت‌های پژوهشگاه

در ابتدای این نشست، محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی جامع از دستاوردهای سه‌ماهه اخیر پژوهشگاه ارائه کرد. او با اشاره به شتاب‌گیری فعالیت‌ها در این دوره، از پیشرفت پروژه‌های کلیدی در حوزه‌های امنیت سایبری، توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی، تعامل با نخبگان و احیای همکاری‌های علمی بین‌المللی خبر داد.

شیخی همچنین بر افزایش مشارکت پژوهشگاه در پروژه‌های ملی، ارتقای کیفیت خروجی‌های پژوهشی، گسترش تعاملات با معاونت‌های مختلف وزارتخانه و فعال‌سازی دوباره ظرفیت شرکت‌های زایشی تأکید کرد و گفت این روند با حمایت وزارت ارتباطات در مسیر تقویت جایگاه پژوهشگاه ادامه خواهد یافت.

در ادامه نشست، معاونان، مشاوران و کارشناسان تخصصی وزارت ارتباطات نیز دیدگاه‌های مستند خود را مطرح کرده و پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها ارائه دادند.

سلسله نشست‌های «پنج‌شنبه‌های نظارتی» به‌صورت مستمر هر هفته برگزار می‌شود و طی آن عملکرد بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات با حضور وزیر و تیم تخصصی او مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.