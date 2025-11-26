منابع نزدیک به نخست وزیر اسرائیل: نتانیاهو اشتباه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع نزدیک به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کردند که انتخاب ایال زامیر به عنوان رئیس ستاد ارتش این رژیم یک اشتباه فاحش بود.

آنها اضافه کردند: نتانیاهو اشتباه کرد. زامیر مستقل تصمیم می‌گیرد و در مسیر عکس آن چیزی که متعهد شده حرکت می‌کند.

پیشتر نیز منابع صهیونیست به تنش‌های آشکار میان زامیر و یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اشاره کردند به طوری که نتانیاهو برای حل این اختلافات مجبور به مداخله شد.

ریشه این اختلافات به عزل و نصب‌ها در ارتش رژیم صهیونیستی برمی گردد که در نهایت به موافقت وزیر جنگ نیاز دارد.

اختلاف میان کاتز و زامیر پس از آن شدت گرفت که کاتز دستور داد تحقیقات داخلی ارتش رژیم صهیونیستی درباره ناکامی‌ها در برابر عملیات طوفان الاقصی دوباره بررسی شود.

کاتز همچنین تصمیم گرفت انتصاب‌ها در سمت‌های عالی‌رتبه ارتش این رژیم را به مدت ۳۰ روز متوقف کند؛ اقدامی که زامیر آن را به‌عنوان دخالت سیاسی و لطمه به آمادگی ارتش رژیم توصیف کرد.