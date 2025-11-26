پایان عملیات سطح الارضی میدان گازی مختار یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از میدان گازی مختار یاسوج از پایان یافتن عملیات سطح الارضی این میدان خبر داد و گفت: با همکاری مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، این پروژه با پیشرفت ۶۰ درصدی به مرحله تکمیل رسیده است.
وی با اشاره به انتقال و نصب دکل حفاری در دوران جنگ ۱۲ روزه، تأکید کرد که هیچ جابهجایی برای دکل پیشبینی نشده و کار در مدار اصلی خود پیش میرود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از آغاز رسمی عملیات لرزهنگاری با اعتباری بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: این اقدام، گام مهمی در بهرهبرداری از ظرفیتهای نفت و گاز شمال استان و ایجاد اشتغال است.
وی افزود: به زودی با برگزاری جلسهای در نهاد ریاست جمهوری، مقدمات آغاز رسمی عملیات حفاری در قالب سفر رئیسجمهور فراهم خواهد شد.
