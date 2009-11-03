دکلهای حفاری ایران در خلیج فارس افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، نادر خطیبی درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای توسعه ناوگان دکلهای حفاری در چاه های نفتی خلیج فارس، گفت: براساس هدف‌گذاری‌های انجام شده هشت دستگاه دکل جک‌آپ دریایی، یک دستگاه دکل خشکی و یک دستگاه دکل ثابت مستقر روی سکو به ناوگان حفاری شرکت نفت فلات قاره افزوده می شود که این تعداد دکل میزان عملیات حفاری در آبهای خلیج فارس را تا دو برابر افزایش خواهد داد.

خطیبی یادآور شد: دکل‌هایی که به تازگی به ناوگان حفاری شرکت نفت فلات قاره ایران افزوده شده‌اند در سالهای 2005 میلادی به بعد تولید شده‌اند و نو بودن این دکل‌ها یک مزیت بزرگ در صنعت حفاری دریایی محسوب می‌شود.

وی افزود: دکل‌هایی که در میادین نفتی سروش و نوروز، سلمان و بلال به کار گرفته شده‌اند علاوه بر جوان بودن از تکنولوژی بالایی برخوردار است.

رییس اداره مهندسی حفاری اداره حفاری شرکت نفت فلات قاره ایران از ورود سه دستگاه دکل حفاری بزرگ Super Rig به ناوگان حفاری فلات قاره خبر داد و بر بهره وری بالای این دکل ها تأیید کرد.

خطیبی با اشاره به آغاز به کار 3 دکل حفاری طی یک ماه اخیر در میادین نفتی ایران در خلیج فارس توضیح داد: یک دکل جدید برای حفاری توسعه‌ای هم‌اکنون در میدان نفتی نوروز مستقر شده و مشغول حفاری چاه 33 نوروز است‌، یک دکل دیگر نیز در میدان نفتی سلمان مشغول اجرای عملیات حفاری مجدد است و دکل سوم نیز در میدان نفتی بلال استقرار یافته است.

وی تصریح کرد : 3 دکل مذکور که متعلق به کنسرسیومی از شرکت ملی حفاری و شرکت حفاری آبان است، بر اساس نتایج حاصل از مناقصه انجام شده هم اکنون در آبهای فلات قاره ایران مستقر شده و بر اساس برنامه‌ ریزی‌های انجام شده در اداره حفاری و اداره مخازن شرکت نفت فلات قاره مشغول عملیات حفاری هستند.

به گفته این مقام مسئول سالانه دو برنامه 6 ماهه برای انجام عملیات‌های حفاری در شرکت نفت فلات قاره تعریف می‌شود و سه دکل مذکور نیز بر اساس همین برنامه‌ریزی‌ها در میادین نفتی مستقر شده و برای 3 سال آینده نیز برنامه عملیات آنها تدوین شده است.

وی یادآور شد: این سه دستگاه دکل حفاری Super Rig در آینده نزدیک در میدان نفتی سروش‌، منطقه عملیاتی سیری و میدان نفتی رشادت به انجام عملیات‌های حفاری اقدام خواهند کرد.

رییس مهندسی حفاری شرکت نفت فلات قاره ایران افزود‌: در مواردی که دستگاه حفاری توسط پیمانکار تهیه و تأمین شود‌، زنجیره خدمات حفاری مورد نیاز برای انجام کامل یک عملیات حفاری از سوی شرکت نفت فلات قاره انجام می‌شود و موضوع انجام خدمات حفاری که بخش بسیار پر اهمیت یک عملیات حفاری و در واقع کلید موفقیت آن است امروزه با تکیه بر تواننمدی داخلی در شرکت نفت فلات قاره به وجود آمده است.

وی همچنین به اجرای عملیات ایمن‌سازی چاه‌های سکوی7 R در میدان نفتی رشادت اشاره کرد و گفت‌: چاه‌ها و سکوی نفتی 7 R در زمان جنگ تحمیلی مورد حمله دشمن قرار گرفته و آسیب دیده بودند که در همان زمان عملیات ایمن‌سازی موقت این چاه‌ها انجام شده بود اما در سال جاری پروژه ایمن‌سازی دائمی چاه‌های یاد شده در دستور کار قرار گرفت.

رییس مهندسی حفاری شرکت نفت فلات قاره ایران بیان کرد: شرکت نفت فلات قاره با به کارگیری دکل حفاری اطلس پروژه ایمن‌سازی را آغاز کرد.

وی تصریح کرد: ایمن‌سازی 5 حلقه چاه از 12 حلقه چاه سکوی 7 R انجام شده و در حال حاضر عملیات حفاری بر روی چاه ششم در حال انجام است.