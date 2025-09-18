تلاش برای ایجاد ۳ شهرستان و ۴ بخش در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله رحمانی از پیگیری مصوبات تقسیمات کشوری و پروژه‌های کلان اقتصادی استان در تهران خبر داد و گفت: با حضور مدیران کهگیلویه و بویراحمد در مرکز کشور مسائل مهم استان در حوزه تقسیمات کشوری و همچنین طرح‌های کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

وی نخستین و مهم‌ترین محور گفت‌وگوها را موضوع پیگیری مصوبات تقسیمات کشوری استان عنوان کرد و افزود: پس از طی مراحل کارشناسی و تصویب در دولت، ابلاغ آن متوقف مانده بود که در این زمینه، جلسه‌ای با حضور جناب زیدوند معاون سیاسی وزیر کشور و علیپور مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور برگزار شد.

ایجاد سه شهرستان و چهار بخش در استان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه وزارت کشور مصمم است موضوعات تقسیمات کشوری استان ما را در اولویت قرار دهد، افزود: ایجاد دو شهرستان دیشموک و چاروسا و ایجاد بخش دشمن‌زیاری در شهرستان کهگیلویه از موضوعاتی است که قبلاً مطرح شده است.

وی ادامه داد: ایجاد شهرستان پاتاوه و بخش دشت‌روم در بویراحمد و ایجاد بخش‌های لیشتر و آبدالان در شهرستان گچساران که در حال حاضر این شهرستان تنها دارای یک بخش مرکزی است از جمله مواردی است که قبلاً مورد بررسی قرار گرفته است.

رحمانی تصریح کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده و همکاری نمایندگان استان، قول مساعد داده شد که در کمترین زمان ممکن، موارد مطرح شده به نتیجه نهایی برسد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند از سوی دولت وفاق ملی به مردم شریف استان ابلاغ شود.

جذب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و نفت

وی به موضوع جذب سرمایه‌گذاری و جلسه با سرمایه گذاران پرداخت و افزود: در حوزه صنعت، نشست مثمرثمری با مدیران مجموعه گلرنگ و شرکت بین‌المللی پتروپالایش ابوالفارس برگزار شد و برای احداث پترو پالایشگاه ۵۰ هزار بشکه‌ای در شهرستان بهمئی اعلام آمادگی کردند.

به گفته استاندار با توجه به وجود میادین نفتی متعدد در این منطقه و سیاست‌های دولت، این پروژه می‌تواند نقطه عطفی در توسعه این شهرستان محروم باشد که دنبال اخذ مجوزهای لازم از جمله مجوز خوراک پترو پالایشگاه هستیم.

وی با بیان اینکه پیگیری وضعیت میدان گازی مختار نیز در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: خوشبختانه دکل حفاری این میدان با وجود شرایط جنگ ۱۲ روزه، از کرمانشاه به استان منتقل و نصب شده و برای آغاز بهره‌برداری، مقدماتی در حال فراهم شدن است.

رحمانی تصریح کرد: همچنین، لرزه‌نگاری این میدان با اعتباری بالغ بر ۵,۰۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شده و طی شش ماه آینده کارگاه تجهیز و سپس عملیات لرزه نگاری به مدت یک سال و نیم آغاز خواهد شد.