سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح مقابل با قاچاق کالا مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر با اشراف اطلاعاتی از دپوی مقدار زیادی انواع سموم کشاورزی در یک انبار مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی به همراه کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به محل اعزام و انبار مذکور را مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه این عملیات محموله‌ای از انواع سموم شیمیایی و کشاورزی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ارزش این محموله را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با توجه به مشخصات انبار مذکور و موجودی آن در سامانه انبارها ثبت نگردیده بود تمامی کالاهای مکشوفه برابرتبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان کالای قاچاق محسوب و در این خصوص پرونده تشکیل و تحت پیگرد قرار گرفت.