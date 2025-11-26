  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

۵۰ میلیارد سموم کشاورزی در یک انبار در خمینی‌شهر کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از کشف دپوی سموم کشاورزی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در یک انبار در شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح مقابل با قاچاق کالا مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر با اشراف اطلاعاتی از دپوی مقدار زیادی انواع سموم کشاورزی در یک انبار مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی به همراه کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به محل اعزام و انبار مذکور را مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه این عملیات محموله‌ای از انواع سموم شیمیایی و کشاورزی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ارزش این محموله را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با توجه به مشخصات انبار مذکور و موجودی آن در سامانه انبارها ثبت نگردیده بود تمامی کالاهای مکشوفه برابرتبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان کالای قاچاق محسوب و در این خصوص پرونده تشکیل و تحت پیگرد قرار گرفت.

