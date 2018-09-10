کشف ۸ انبار کالای احتکار شده در شهرستان بهار

سرهنگ بزرگعلی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی ماه گذشته با اقدامات شناسایی و اشراف اطلاعاتی؛ ماموران انتظامی شهرستان بهار موفق به کشف ۸ انبار احتکار کالا حاوی انواع مواد غذایی، آهن آلات، لوازم الکتریکی، سموم و کود های کشاورزی در شهرک صنعتی و انبار های حومه این شهر شدند.

وی افزود: ارزش ریالی این انبار ها افزون بر ۲۰ میلیارد ریال بوده که کالاهای مکشوفه به صنعت و معدن تحویل و در این رابطه ۸ نفر به اداره تعزیرات شهرستان و مراجع قضایی معرفی شده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار همچنین از کشف ۵۶ هزار نخ انواع سیگار خاجی و قاچاق خبر داد و گفت: کارکنان کلانتری مهاجران شهرستان بهار در پی اقدامات شناسایی با هدف اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با قاچاقچیان کالا و محصولات خارجی در یک انبار در حومه شهر مهاجران تعداد ۵۶ هزار نخ انواع سیگار خارجی و قاچاق را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ نوری ارزش محموله قاچاق توقیفی را بیش از ۱۰۰ میلیون ریال برآورد کرد و یادآور شد: افراد مرتبط با این پرونده به همراه محموله قاچاق کشف شده، برای رسیدگی به مرجع قضایی شهرستان بهار اعزام شدند.

سرهنگ بزرگعلی نوری با اشاره به سرطان زا بودن دخانیات و توصیه به عدم استعمال دخانیات از مردم شهرستان بهار خواست در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه موارد مشکوک پلیس را از طریق سامانه ۱۱۰ مطلع کرده و چنانچه نسبت به عملکرد کارکنان انتظامی، پیشنهاد، انتقاد و یا شکایاتی دارند از طریق سامانه ۱۹۷ با بازرسی نیروی انتظامی در تماس باشند.

