سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر با اقدامات تخصصی و رصد هوشمندانه خود از دپوی انواع کالا در انبار یکی از فروشگاه‌های مواد غذایی شهرستان مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان پس از کسب اطلاعات و انجام هماهنگی‌های قضائی طی عملیاتی ویژه به همراه مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان از انبار مذکور بازدید کردند که در نتیجه ۸۷ هزار و ۹۳۲ قلم انواع مواد غذایی، ۷۰ هزار عدد انواع مواد شوینده و ۱۶ هزار عدد انواع لوازم بهداشتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با بیان اینکه ارزش کالاهای مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است اظهار داشت: این کالاها به دلیل عدم ثبت در سامانه جامع انبارها برابر ماده ۶ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا در حکم قاچاق محسوب شده که در این خصوص پرونده تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.