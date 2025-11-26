دعوت از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر برای عضویت در هسته علمی هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اداره انجمنهای علمی دانشجویی این دانشگاه از تمامی دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری در رشتههای مختلف دعوت کرد برای عضویت در «هسته (انجمن) علمی هوش مصنوعی» ثبتنام کنند. این هسته علمی با هدف ایجاد فضایی پویا برای یادگیری، اجرای پروژههای عملی، تقویت کار گروهی بینرشتهای و پرورش متخصصان آینده در حوزههای هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و دادهکاوی کاربردی فعالیت خود را آغاز میکند.
بر اساس اعلام اداره انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تمامی دانشجویان این دانشگاه واجد شرایط عضویت در این هسته علمی هستند و علاقهمندان میتوانند تا ۱۵ آذرماه برای ثبتنام اقدام کنند.
طبق اطلاعیه این اداره «دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام میتوانند به پایگاه اینترنتی اداره انجمنهای علمی دانشجویی به این نشانی مراجعه کنند.
