گسترش مرزهای هوش مصنوعی و رونمایی دستاوردهای امنیت سایبری در IKT۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، شانزدهمین دوره «کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و دانش» را با مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌کند. این رویداد با هدف گسترش مرزهای دانش، تبادل تازه‌ترین یافته‌های علمی و فراهم‌سازی بستری برای تصمیم‌سازی‌های ملی در حوزه فناوری اطلاعات و دانش برگزار می‌شود.

در این کنفرانس، مجموعه‌ای از نشست‌های علمی، سخنرانی‌های کلیدی، میزگردهای تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و علمی و نیز مسابقات دانشجویی و مراسم تقدیر از برترین‌ها برگزار خواهد شد.

معرفی محصولات نوآور و دانش‌بنیان و نشست‌هایی با حضور مدیران کارآفرین و فعالان صنعت فناوری اطلاعات از دیگر برنامه‌های جنبی این رویداد فناورانه است.

محورهای اصلی شانزدهمین کنفرانس شامل «مبانی نظری»، «الگوریتم‌ها و نوآوری در کاربردهای هوش مصنوعی» و «یادگیری ماشین» است که مباحثی مانند مدل‌های زبان طبیعی، مدل‌های LLM، یادگیری عمیق، تحلیل کلان‌داده‌ها، هوش مصنوعی مولد، هوش تجاری و سیستم‌های تصمیم‌یار را دربرمی‌گیرد.

«تحول دیجیتال در صنعت»، «اقتصاد، جامعه و خانواده»، «سیستم‌های هوشمند مالی و بانکداری»، «رمزارزها، آموزش در عصر هوش مصنوعی»، «مسائل اخلاقی و حقوقی»، «حفظ حریم خصوصی»، «تصمیم‌سازی داده‌محور»، «حکمرانی دیجیتال و توسعه عدالت‌محور و پایدار» از دیگر موضوعات مطرح در این کنفرانس به شمار می‌رود.

بخش دیگری از کنفرانس به موضوع «فناوری‌های انتقال و پردازش اطلاعات و امنیت سایبری» اختصاص دارد که موضوعاتی از جمله شبکه‌های کامپیوتری و مخابراتی مجازی‌شده، شبکه‌های نسل ششم (۶G)، رایانش مرزی و پردازش مه، تحلیل داده‌های بلادرنگ، پردازش و رمزنگاری کوانتومی و نرم‌افزارهای خودترمیم از جمله محورهای این بخش است.

با حضور صاحب نظران در خصوص سیستم‌ها و کاربردهای اینترنت اشیا و فناوری‌های هوشمند، تازه‌ترین الگوریتم‌ها و روش‌ها در زمینه کشاورزی، پزشکی، حمل‌ونقل، شهر هوشمند، زنجیره تأمین هوشمند، بلاک‌چین، اینترنت لمسی و واقعیت مجازی و افزوده بحث و بررسی می‌شود.

سخنرانی اساتید بین المللی با موضوعات روز و فناوری های جدید و میزگرد تخصصی با حضور مدیران عالی کشور، اساتید و مدیران صنعت از دیگر برنامه های این کنفرانس است.

علاقه مندان برای مشارکت در این رویداد می‌توانند مقالات کامل خود را تا ۲۰ مهرماه ارسال کنند. نتایج داوری مقالات در ۱۰ آذرماه اعلام خواهد شد.

بر اساس برنامه زمان بندی شده، مراسم افتتاحیه این کنفرانس روز سه‌شنبه دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ و مراسم اختتامیه روز چهارشنبه سوم دی‌ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برپا خواهد بود.