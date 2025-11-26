دوره نویسندگی نگارستان داستان با بیش از ۲۰ نفر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره علاوه بر برگزاری کارگاه‌های تخصصی، امکان انتشار آثار برگزیده با همکاری ناشران معتبر را نیز برای شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند.

در این برنامه، محیط کاری ویژه‌ای برای نویسندگان در نظر گرفته شده تا بتوانند ایده‌های خود را در فضای حرفه‌ای به اثر ادبی تبدیل کنند. همچنین ارتباط مستمر هنرجویان با راهبر دوره از دیگر بخش‌های آموزشی در این دوره داستان نویسی به شمار می رود.

یکی از ویژگی‌های مهم «نگارستان داستان»، حضور محمدرضا شرفی‌خبوشان به‌عنوان راهبر دوره است. او از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران است که آثاری ماندگار در حوزه رمان و داستان کوتاه خلق کرده است. تجربه و نگاه آموزشی شرفی‌خبوشان در زمینه تربیت نویسندگان جوان و تحلیل داستان‌ها، نقطه اتکای این دوره است.

در مراسم افتتاحیه، محمدرضا شرفی‌خبوشان، راهبر علمی دوره، با اشاره به روند انتخاب شرکت‌کنندگان گفت: نویسندگان حاضر در این دوره از میان متقاضیانی زیادی که برای حضور در دوره ثبت‌نام کرده بودند، انتخاب شده اند.

نکته مشترک میان پذیرفته‌شدگان، جدیت در نوشتن و انگیزه بالا برای خلق اثری تأثیرگذار ویژه نوجوانان، با محوریت موضوع وطن است.

براساس اعلام دبیرخانه، از میان ۱۳۸ نفر متقاضی، پس از بررسی رزومه‌ها و نمونه آثار، با ۴۲ نفر مصاحبه شد و در نهایت ۲۴ نویسنده به دوره راه یافتند.

دوره تخصصی «نگارستان داستان» توسط مدرسه نویسندگی مبنا و در کارستان بهارستان و برای نویسندگان جوان، علاقه‌مندان به ادبیات نوجوان و کسانی که دغدغه خلق روایت‌های ماندگار درباره وطن و هویت دارند، در حال برگزاری است.