به گزارش خبرگزاری مهر، در روزگاری که دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی نوجوانان، نیازمند بازآفرینی در قالب روایت و داستان است، دوره‌ای تازه با عنوان «نگارستان داستان» آغاز به کار کرده تا بستری حرفه‌ای برای نویسندگان دغدغه‌مند در حوزه ادبیات نوجوان فراهم کند. این دوره با محوریت مفهوم «وطن» و با راهبری محمدرضا شرفی‌خبوشان، نویسنده شناخته‌شده و برگزیده جوایز ادبی متعدد برگزار می‌شود.

ادبیات داستانی همواره یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای انتقال تجربه و شکل‌دهی به اندیشه و هویت نسل‌های جدید بوده است. در دنیای امروز که نوجوانان در معرض حجم گسترده‌ای از روایت‌های گوناگون قرار دارند، نویسندگان ایرانی بیش از پیش با چالش خلق داستان‌هایی مواجه‌اند که هم از نظر هنری قابل‌اعتنا و هم از نظر محتوایی پاسخ‌گوی نیازهای ذهنی و روانی نوجوانان باشد.

به همین منظور، «نگارستان داستان» طراحی شده تا به نویسندگان امکان دهد در کنار آموزش نظری و تمرین‌های عملی، تجربه خلق یک رمان کامل را زیر نظر یک نویسنده برجسته پشت سر بگذارند. در این دوره، نویسندگان شرکت‌کننده تلاش خواهند کرد تا «وطن» را نه به‌عنوان یک مفهوم صرفاً جغرافیایی، بلکه به‌مثابه تجربه‌ای انسانی و احساسی در زندگی نوجوانان روایت کنند.

یکی از ویژگی‌های مهم «نگارستان داستان»، حضور محمدرضا شرفی‌خبوشان به‌عنوان راهبر دوره است. او از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران است که آثاری ماندگار در حوزه رمان و داستان کوتاه خلق کرده است. تجربه و نگاه آموزشی شرفی‌خبوشان در زمینه تربیت نویسندگان جوان و تحلیل داستان‌ها، نقطه اتکای این دوره است.

یکی از بخش‌های متمایز این دوره، طراحی فرآیند اجرایی کامل از ایده‌پردازی تا انتشار کتاب است. در «نگارستان داستان»، هر شرکت‌کننده ضمن حضور در کارگاه‌های آموزشی و جلسات گروهی، به‌صورت انفرادی نیز روی پروژه داستانی خود کار می‌کند. به همین دلیل، فضایی اختصاصی برای نوشتن و تمرین‌های عملی در نظر گرفته شده است تا تمرکز و تداوم در فرایند خلق اثر حفظ شود. در پایان دوره، آثار برگزیده با همکاری ناشران معتبر به چاپ خواهند رسید.

مدرسه نویسندگی مبنا، دوره تخصصی «نگارستان داستان» را برای نویسندگان جوان، علاقه‌مندان به ادبیات نوجوان و کسانی که دغدغه خلق روایت‌های ماندگار درباره وطن و هویت دارند، برگزار می‌کند.

نویسندگان و علاقه‌مندان این حوزه تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ می‌توانند با مراجعه به آدرس B2n.ir/negarestandastan یا از طریق شماره تماس ۰۹۱۰۸۰۰۸۵۳۳ در این دوره شرکت کنند.