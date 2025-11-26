  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۰

آسمان امن ایران؛ وقتی سکوت بلندترین پاسخ است

آسمان امن ایران؛ وقتی سکوت بلندترین پاسخ است

دشمن با کانال‌های عبری و ربات‌ها فریاد «ناامنی تهران» زد، اما آسمان پایتخت فقط غرش جنگنده‌های ایرانی را شنید؛ این عملیات روانی چندلایه نه وحشت، بلکه اقتدار پدافند هوایی ایران را نشان داد.

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست، هادی رضایی: درحالی‌که کانال‌های عبری‌زبان، ربات‌های توییتری و اتاق‌های جنگ روانی رژیم صهیونیستی و آمریکا ۲۴ ساعت تمام فریاد «حمله هوایی به تهران» سر دادند، آسمان پایتخت فقط صدای غرش جنگنده‌های خودی را شنید؛ صدایی که برای مردم ایران آرامش‌بخش و برای دشمنان، کابوس‌وار بود. این تازه‌ترین شکست یک عملیات روانی چندلایه بود که قرار بود «وحشت» بسازد، اما در نهایت فقط اقتدار پدافند هوایی ایران را به نمایش گذاشت.

مهندسی یک بحران ساختگی در دو پرده

از غروب سه شنبه ۴ آذر تا ظهر چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴، یک سناریوی پیچیده و کاملاً هماهنگ‌شده در فضای مجازی و رسانه‌های محور عبری-غربی به راه افتاد. هدف نهایی: ایجاد «ناامنی ادراکی» در جامعه ایران در آستانه مذاکرات حساس منطقه‌ای و داخلی.

این عملیات در دو مرحله طراحی شده بود:

مرحله اول: بمباران خبری در آسمان عراق (شب ۴ آذر)

چند حساب توییتری با پرچم اسرائیل و آمریکا ادعا کردند که «ده‌ها جنگنده اسرائیلی وارد آسمان عراق شدن و به مرزهای ایران نزدیک شدند. اما واقعیت آن است که هیچ منبع رسمی عراقی، آمریکایی یا بین‌المللی این ادعا را تأیید نکرد.

همچنین پنتاگون و سنتکام تا لحظه نگارش این گزارش سکوت کرده‌اند (سکوت یعنی تکذیب ضمنی). این دروغ بزرگ فقط برای «گرم کردن موتور وحشت» بود.

اتفاق رخ داده در آسمان عراق، نه یک عملیات میدانی بلکه سناریویی روانی-رسانه‌ای با هدف ایجاد سایه جنگ، القای ناامنی و تحریک افکار عمومی ایرانیان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ منبع معتبر منطقه‌ای یا بین‌المللی وقوع عملیات هوایی تازه را تأیید نکرده و ارتش عراق و منابع امنیتی منطقه نیز هیچ گزارش رسمی ارائه نداده‌اند. این ادعاها صرفاً در چند کانال عبری‌زبان و برخی منابع ناشناس که سابقه انتشار اخبار ساختگی دارند، منتشر شده است که هدف اصلی آن ایجاد تصور غلط از تهدید قریب‌الوقوع و برهم زدن آرامش روانی جامعه بوده است.

پیوست رسانه‌ای دشمن شامل انتشار خبر از منابع عبری‌زبان بود که خود به نوعی القا کرده‌اند این اخبار از سوی منابع ایرانی مطرح شده است تا بین مردم و رسانه‌های داخلی دوگانه‌سازی ایجاد شود. همچنین برخی منابع داخلی بدون بررسی صحت خبر، همان ادعا را بازنشر کرده‌اند که عملیات روانی دشمن را تکمیل کرده است.

مرحله دوم: انتقال بحران به آسمان تهران (صبح و ظهر ۵ آذر)

صبح روز بعد، صدای غرش جنگنده در مناطق شمالی و غربی تهران شنیده شد. بلافاصله هزاران ربات و حساب فیک، خبرهایی را برای ایجاد ناامنی روانی در مردم منتشر کردند.

واقعیت فنی و رسمی:

روابط عمومی نیروی هوایی ارتش (نهاجا) با بیانیه‌ای صریح اعلام کرد: یک فروند جنگنده میگ ۲۹ متعلق به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در راستای انجام مأموریت‌های روزانه، از آسمان تهران عبور کرد. این پرواز در کنار پرواز دیگر جنگنده‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری امنیت پایدار در آسمان ایران امری روتین و مسبوق به سابقه بوده که در آینده نیز انجام خواهد پذیرفت.

جنگ روانی پیشرفته؛ تشریح دقیق تاکتیک‌های به‌کاررفته دشمن

این عملیات یک جنگ روانی است که دشمن در آن از تاکتیک‌های زیر استفاده کرد:

تاکتیک پیوند مصنوعی

دو رویداد کاملاً بی‌ربط (دروغ بمباران عراق + تمرین روتین نیروی هوایی ایران) به‌صورت عمدی به هم متصل شدند تا یک «داستان حمله هماهنگ» ساخته شود.

تاکتیک طوفان اطلاعاتی

در کمتر از ۶ ساعت تعداد زیادی توئیت با هشتگ‌های مشابه منتشر شد که بیشتر آن‌ها از حساب‌هایی با کمتر از ۵۰ دنبال‌کننده و تاریخ ساخت کمتر از یک سال بود (نشانه بارز ربات).

تاکتیک تصویرسازی کاذب

استفاده گسترده از فیلم‌های قدیمی برای اثبات ادعاهای خود.

تاکتیک تضعیف اعتماد

انتشار پیام‌های جعلی و اخبار جعلی برای ایجاد بی اعتمادی در جامعه یکی دیگر از روش‌های دشمن در عملیات روانی خود است.

سکوت استراتژیک؛ قوی‌ترین پاسخ ایران

نیروهای مسلح ایران عمداً تا لحظه آخر سکوت کردند؛ نه از ترس، بلکه به سه دلیل هوشمندانه:

۱- محروم کردن دشمن از «اکسیژن رسانه‌ای»

۲- جلوگیری از تبدیل یک شایعه به «خبر داغ» بین‌المللی

۳- نشان دادن اعتمادبه‌نفس مطلق؛ کشوری که مطمئن است، نیاز به توضیح لحظه‌به‌لحظه ندارد.

وقتی بیانیه نهاجا منتشر شد، جنگ روانی دشمن در کمتر از دو ساعت فرو پاشید.

پیام نهایی به ملت ایران

آسمان ایران نه فقط امن، بلکه یکی از امن‌ترین آسمان‌های جهان است. دشمن ۲۴ ساعت فریاد زد و هیچ اتفاقی نیفتاد؛ چون واقعاً هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. قوی‌ترین سلاح امروز مردم ما «آرامش» و «عدم بازنشر شایعه» است.
هر بار که مردم با آرامش به زندگی عادی ادامه دهند، یک عملیات روانی چند میلیون دلاری دشمن به هدر می‌رود.

ایران قوی است و ملت آن، بیدارتر و هوشیارتر از همیشه هستند، پس آرامش‌تان را حفظ کنید.

هادی رضایی

    • زینب IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      101 27
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا و نوکرش اسراییل . مثل همیشه خوار و گرفتار خواهند شد
    • IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      74 24
      پاسخ
      انشاءالله که ما پیروزیم ✌️
    • امیر IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      63 42
      پاسخ
      یک شب تاریک تا صبح اسرائیل موشک باران کنید که دنیا بفهمد ایران اژدهای آخرالزمان هست و جایگاه خودشون بفهند. .... یاعلی مدد
    • IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      27 15
      پاسخ
      سلام ودرود خدا بر نیروهای مسلح کشور عزیزمان ایران قوی وسر بلند آمریکا وسگ هارش رژیم سگیونیستی هیچ غلطی نمیتوانند بکنند
    • سعید IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      22 18
      پاسخ
      روح شهید تهرانی مقدم شاد . آبروی ملت خرید . ای کاش برای آسمان هم یک فکری بکنید . جنگ درست . اما وقتی هواپیماهای دشمن وارد خاک مون میشن باید تاوانش پس بدن .
    • محمد IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      15 11
      پاسخ
      از زمان انبیا یهودیان اهل تزویر و مفتری بودن و تنها قومی که خداوند در قران چندین بار انها را نفرین کرد همین قوم یهود هستند. در جنگ 12روزه هر چند ناتو و امریکا با تمام قدرت به صهیونیست منفور کمک کردن و بهترین فرماندهان ما را شهید کردن و خداوند فرصتی به ما داد تا اسراییل و متحدان انها را سرکوب کنیم که متأسفانه زدن دشمن قدرتمندانه نبود و اگر فرماندهان شهیدمان چون سلامی و باقری وامیر علی حاجی زاده بودن قدر به یقین در همان روزهای اول جنگ صدها فروند موشک هر روز وساعت شلیک میکردن واسراییل را ویران می کردند.
    • IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      27 9
      پاسخ
      رژیم فتنه گر کثیف صهیون با شعار نابود نمیشه باید کاری دیگه کرد. تا دنیا آرش راحت بشه.یاعلی مدد
    • IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      22 9
      پاسخ
      اسرائیل آدم کش بچه کش سرزمین فلسطین برای فلسطین است پس اسرائیلی ها باید این سرزمین ترک کنند در مورد جسارت به ایران هم هشدار صادر شده در کمتر از چند ساعت جمعت میکنیم
    • بابک IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      23 6
      پاسخ
      این بار شروع کنید.موشک های ایران با شخم سرزمین کوچک اسرائیل،بوی باروت ایرانی ثمره کارتان خواهد بود
    • IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      20 7
      پاسخ
      ضمن حفظ آرامش آمادگی آفندی پدافندی را باید همیشه در مقابل هر تهدید احتمالی با هوش مصنوعی و سایر اقدامات فنی نظامی پیچیده دیگر طوری رفتار داشت که هر تهاجم احتمالی قدرت بازگشت و فرود نداشته باشد
    • IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      25 11
      پاسخ
      اگر اسرائیل و امریکا غلطی دیگر تکرارر کنن در سراسر دنیامنافع شان هدف قرار می دهیم و این بار دیگر اسرائیل را با خاک یکسان می کنیم واز راه زمینی هم به آنها هجوم می بریم
    • IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      25 0
      پاسخ
      سیاست چیزی است که سرنوشت یک ملت را می سازد و ناتوانی یا قوی بودن در سیاست باعث خوشبختی یا بدبختی یک ملت می گردد
    • کوروش IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      23 4
      پاسخ
      درود بر ایران
    • وحید🇮🇷 IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      23 6
      پاسخ
      سلام دورو برمردان غیور سرزمین🇮🇷❤️❤️
    • IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      33 2
      پاسخ
      قوی ها ارامش دارند
    • احسان سلطانی IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      26 12
      پاسخ
      گوش به فرمان تو ایم خامنه‌ای
    • شهرام IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      20 15
      پاسخ
      سری قبل که اومدن تو آسمان ایران.با یک تو دهنی با زانو برگشتن بیرون پشت بابا بزرگشون قایم شدن.. چه کسی رو میخان بترسونن..۸۰ میلیون ایرانی ثابت کردن از این جنگولک بازیهای کودک کش ها نمیترسن.برخلاف صهیونیست های کثیف و بزدل..
    • لطیف IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      24 7
      پاسخ
      ایران مثل شیری که خوابیده حتی درمو قع خواب شیر کفتار جرات رد شدن از آنجا نداره وای به روزی که بیدار بشه
    • IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 1
      پاسخ
      همین گونه عملیات های روانی رابایدبرای اسرائیل انجام دادتامهاجرت معکوس شدیدترشود مثل همان صحبت پرتاب ۲۰۰۰موشک به اسرائیل درجنگ آینده پدراسراییل هارادرمی آوردیا نزدیک شدن دوهفته ای به ساخت بمب اتم
    • ارش IR ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      12 4
      پاسخ
      سلام به دوستداران ایران وایرانیان امریکا واسراییل مثال سگی می مانندکه واق واق الکی میکنندبذاریددلشان به این خوش باشه که میخوان به ایران حمله کنندولی حتی خوابشونمی تونن ببینن چه برسه خیال کنندبهترقبل ازحمله کمی فکرکنندببینن بعدازحمله توکدوم خرابه بایدبرگردن مکان امن شان به خاکسترتبدیل میشه به حول قوه الهی
    • مسعود IR ۰۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      1 1
      پاسخ
      مرگ بر آمریکای جنایت پیشه وسگ هارش نتانیاهو به خدای محمد اگر جرات نزدیک شدن به ایران رو داشته باشند باید جمع کنند باروبندیلشون منطقه رو ترک کنند اگر دست به غلطی بزنند اینبار گوشمالی خوبی نصیبشون میشه واسرائیل نامش باید پاک بشه ودولت فلسطین مستقر بشود چون ایران خیلی به آنها رحم کرد که نابودشان نکند تا وقتش
    • IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 1
      پاسخ
      من شخصا این خبر ها رو دنبال میکنم و جعلی بودن این خبر ها خیلی اشکار است خبری که چندین بار پشت سرهم تیتر میشود معلوم است که جعلی و برای بزرگتر جلوه دادن واقعه است آنها چون خودشان و مردمشان ضربه محلک خوردند از جنگ با ایران و وحشت زده هستند از جنگ بر این باورند که ملت نیز در همین حالت است ولی غافلند از این که ملت بزرگی چون ملت ایران که در طول تاریخ جنگ های متعددی را تجربه کردند وحشتی ندارند از وز وز زنبورک ها ادعای جنگ دارن ما ملتی هستیم که فرماندهانش در صف اول جنگ حاضرند همیشه نه در زیر پناهگاه
    • وحید IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 1
      پاسخ
      ایشالله این قوم خونریز و کثیف رو به اضمحلال و افول است

