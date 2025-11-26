آسمان امن ایران؛ وقتی سکوت بلندترین پاسخ است

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست، هادی رضایی: درحالی‌که کانال‌های عبری‌زبان، ربات‌های توییتری و اتاق‌های جنگ روانی رژیم صهیونیستی و آمریکا ۲۴ ساعت تمام فریاد «حمله هوایی به تهران» سر دادند، آسمان پایتخت فقط صدای غرش جنگنده‌های خودی را شنید؛ صدایی که برای مردم ایران آرامش‌بخش و برای دشمنان، کابوس‌وار بود. این تازه‌ترین شکست یک عملیات روانی چندلایه بود که قرار بود «وحشت» بسازد، اما در نهایت فقط اقتدار پدافند هوایی ایران را به نمایش گذاشت.

مهندسی یک بحران ساختگی در دو پرده

از غروب سه شنبه ۴ آذر تا ظهر چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴، یک سناریوی پیچیده و کاملاً هماهنگ‌شده در فضای مجازی و رسانه‌های محور عبری-غربی به راه افتاد. هدف نهایی: ایجاد «ناامنی ادراکی» در جامعه ایران در آستانه مذاکرات حساس منطقه‌ای و داخلی.

این عملیات در دو مرحله طراحی شده بود:

مرحله اول: بمباران خبری در آسمان عراق (شب ۴ آذر)

چند حساب توییتری با پرچم اسرائیل و آمریکا ادعا کردند که «ده‌ها جنگنده اسرائیلی وارد آسمان عراق شدن و به مرزهای ایران نزدیک شدند. اما واقعیت آن است که هیچ منبع رسمی عراقی، آمریکایی یا بین‌المللی این ادعا را تأیید نکرد.

همچنین پنتاگون و سنتکام تا لحظه نگارش این گزارش سکوت کرده‌اند (سکوت یعنی تکذیب ضمنی). این دروغ بزرگ فقط برای «گرم کردن موتور وحشت» بود.

اتفاق رخ داده در آسمان عراق، نه یک عملیات میدانی بلکه سناریویی روانی-رسانه‌ای با هدف ایجاد سایه جنگ، القای ناامنی و تحریک افکار عمومی ایرانیان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ منبع معتبر منطقه‌ای یا بین‌المللی وقوع عملیات هوایی تازه را تأیید نکرده و ارتش عراق و منابع امنیتی منطقه نیز هیچ گزارش رسمی ارائه نداده‌اند. این ادعاها صرفاً در چند کانال عبری‌زبان و برخی منابع ناشناس که سابقه انتشار اخبار ساختگی دارند، منتشر شده است که هدف اصلی آن ایجاد تصور غلط از تهدید قریب‌الوقوع و برهم زدن آرامش روانی جامعه بوده است.

پیوست رسانه‌ای دشمن شامل انتشار خبر از منابع عبری‌زبان بود که خود به نوعی القا کرده‌اند این اخبار از سوی منابع ایرانی مطرح شده است تا بین مردم و رسانه‌های داخلی دوگانه‌سازی ایجاد شود. همچنین برخی منابع داخلی بدون بررسی صحت خبر، همان ادعا را بازنشر کرده‌اند که عملیات روانی دشمن را تکمیل کرده است.

مرحله دوم: انتقال بحران به آسمان تهران (صبح و ظهر ۵ آذر)

صبح روز بعد، صدای غرش جنگنده در مناطق شمالی و غربی تهران شنیده شد. بلافاصله هزاران ربات و حساب فیک، خبرهایی را برای ایجاد ناامنی روانی در مردم منتشر کردند.

واقعیت فنی و رسمی:

روابط عمومی نیروی هوایی ارتش (نهاجا) با بیانیه‌ای صریح اعلام کرد: یک فروند جنگنده میگ ۲۹ متعلق به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در راستای انجام مأموریت‌های روزانه، از آسمان تهران عبور کرد. این پرواز در کنار پرواز دیگر جنگنده‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری امنیت پایدار در آسمان ایران امری روتین و مسبوق به سابقه بوده که در آینده نیز انجام خواهد پذیرفت.

جنگ روانی پیشرفته؛ تشریح دقیق تاکتیک‌های به‌کاررفته دشمن

این عملیات یک جنگ روانی است که دشمن در آن از تاکتیک‌های زیر استفاده کرد:

تاکتیک پیوند مصنوعی

دو رویداد کاملاً بی‌ربط (دروغ بمباران عراق + تمرین روتین نیروی هوایی ایران) به‌صورت عمدی به هم متصل شدند تا یک «داستان حمله هماهنگ» ساخته شود.

تاکتیک طوفان اطلاعاتی

در کمتر از ۶ ساعت تعداد زیادی توئیت با هشتگ‌های مشابه منتشر شد که بیشتر آن‌ها از حساب‌هایی با کمتر از ۵۰ دنبال‌کننده و تاریخ ساخت کمتر از یک سال بود (نشانه بارز ربات).

تاکتیک تصویرسازی کاذب

استفاده گسترده از فیلم‌های قدیمی برای اثبات ادعاهای خود.

تاکتیک تضعیف اعتماد

انتشار پیام‌های جعلی و اخبار جعلی برای ایجاد بی اعتمادی در جامعه یکی دیگر از روش‌های دشمن در عملیات روانی خود است.

سکوت استراتژیک؛ قوی‌ترین پاسخ ایران

نیروهای مسلح ایران عمداً تا لحظه آخر سکوت کردند؛ نه از ترس، بلکه به سه دلیل هوشمندانه:

۱- محروم کردن دشمن از «اکسیژن رسانه‌ای»

۲- جلوگیری از تبدیل یک شایعه به «خبر داغ» بین‌المللی

۳- نشان دادن اعتمادبه‌نفس مطلق؛ کشوری که مطمئن است، نیاز به توضیح لحظه‌به‌لحظه ندارد.

وقتی بیانیه نهاجا منتشر شد، جنگ روانی دشمن در کمتر از دو ساعت فرو پاشید.

پیام نهایی به ملت ایران

آسمان ایران نه فقط امن، بلکه یکی از امن‌ترین آسمان‌های جهان است. دشمن ۲۴ ساعت فریاد زد و هیچ اتفاقی نیفتاد؛ چون واقعاً هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. قوی‌ترین سلاح امروز مردم ما «آرامش» و «عدم بازنشر شایعه» است.

هر بار که مردم با آرامش به زندگی عادی ادامه دهند، یک عملیات روانی چند میلیون دلاری دشمن به هدر می‌رود.

ایران قوی است و ملت آن، بیدارتر و هوشیارتر از همیشه هستند، پس آرامش‌تان را حفظ کنید.