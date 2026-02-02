فعالان اعتکاف سلسله تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه مبارک فجر، مراسم تجلیل و قدردانی از عوامل اجرایی و فعالان اعتکاف علمی و معنوی در شهرستان سلسله، با حضور امامجمعه، فرماندار، رئیس اداره تبلیغات اسلامی و جمعی از مسئولین و فعالان فرهنگی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
در این مراسم، امامجمعه شهرستان با تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر، از زحمات و تلاشهای همه دستاندرکاران برگزاری اعتکاف تقدیر کرد.
وی با اشاره به آیه شریفه «إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» بر لزوم تقویت ایمان و بهرهگیری از فرصتهایی مانند اعتکاف برای تعمیق باورهای دینی تأکید کرد.
حجتالاسلام جعفرپور رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سلسله نیز، با ارائه گزارش مفصلی از روند برگزاری، کیفیت برنامهها و تعداد شرکتکنندگان اعتکاف در مساجد سطح شهرستان، برگزاری موفق این مراسم معنوی را به همت دستاندرکاران و استقبال گسترده مردم بهویژه جوانان، گامی مؤثر در جهت تعمیق ارزشهای دینی عنوان کردند. وی با بیان اینکه استقبال امسال از اعتکاف بیسابقه و بیش از هر سال بوده است، این امر را نشانهای روشن از شور و اشتیاق روزافزون نسل جوان به معنویات و برنامههای خودسازی دانستند.
این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی به عوامل اجرایی و فعالان برتر اعتکاف برگزار شد.
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