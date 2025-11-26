به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه کتابخوانی براساس کتاب «قهرمان شو» نوشته ناهید حسنپور و با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با زندگی سردار شهید امیرعلی حاجیزاده در حال برگزاری است.
این کتاب که توسط انتشارات «چغک» منتشر شده، با بیانی جذاب و الهامبخش، روایتی از ایمان، تلاش و رشادتهای این شهید والامقام را برای مخاطبان نوجوان به تصویر میکشد. قیمت این کتاب ۸۰ هزار تومان اعلام شده است.
برگزاری این مسابقه با جوایز متنوع و ارزشمندی همراه است که از جمله آنها میتوان به ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی، ۲۰ عدد ساعت هوشمند، ۲۰ هندزفری بلوتوثی، ۲۰ برج هیجان (جنگا) و ۲۰ روبیک اشاره کرد.
علاقهمندان برای شرکت در این مسابقه میتوانند کتاب «قهرمان شو» را از طریق پایگاه اینترنتی «سنگرکتاب» یا کتابفروشیهای معتبر سراسر کشور تهیه کنند.
