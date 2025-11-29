  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

تأکید بر لزوم نیت الهی و عمل صالح در خدمت به نظام اسلامی

بیرجند- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان بیرجند، بر لزوم نیت الهی و عمل صالح در خدمت به نظام اسلامی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالهی صبح شنبه در دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت» در دانشگاه فرهنگیان استان، عمر را سرمایه‌ای گران‌بها و الهی خواند و افزود: اگر خدمت در دستگاه‌های حکومتی، صرفاً با انگیزه‌های مادی و دریافت حقوق ماهیانه انجام پذیرد، فرد در حقیقت در حال از دست دادن این سرمایه عظیم و قرار گرفتن در مسیر ضرر است.

مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی، با تشبیه این حالت به ذوب شدن یخ در گرمای سوزان، افزود: قرآن کریم در سوره مبارکه والعصر، به صراحت بر این زیان بزرگ بشریت تأکید کرده و نجات از آن را منحصراً در گرو ایمان، عمل صالح و توصیه متقابل به حق و صبر دانسته است.

اسداللهی اظهار داشت: نجات از این زیان، تنها با تعیین چرایی و هدفی متعالی برای خدمت میسر است. پ و حضور در حاکمیت اسلامی باید با نیت نقش‌آفرینی در مسیر تعالی اسلام و انقلاب و خدمت صادقانه به مردم صورت گیرد.

وی با تأکید بر اثرات مثبت عمل صالح، تصریح کرد: همگان باید توجه داشته باشند که هر عمل شایسته‌ای، هرچند کوچک، اثری مثبت در زندگی فردی و اجتماعی افراد بر جای می‌گذارد و این آثار نیک، در نهایت به خود فرد بازمی‌گردد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان هم در این جلسه بر نقش محوری و اهمیت اینگونه دوره‌ها در فرآیند توسعه فردی و سازمانی تأکید کرد و گفت: این فرصت ارزشمند که در قالب دوره‌های آموزشی فراهم شده، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح آگاهی، شناخت بهتر ساختارهای دولت، جایگاه‌های سازمانی و وظایف فردی و گروهی ایفا کند.

مهدی‌زاده ادامه داد: همکاران ما پیش از آغاز رسمی فعالیت در سازمان، با گذراندن این دوره‌ها، نه تنها تمایزات مهم در حوزه ساختار و وظایف کاری را فرامی‌گیرند، بلکه حس تعلق و معناداری بیشتری نسبت به سازمان خواهند یافت که این امر، کلید موفقیت و انگیزش در مسیر خدمت است.»

رئیس دانشگاه فرهنگیان بر اهمیت آموزش‌های آینده‌نگر و راهبردی در سازمان تأکید کرد و گفت: در دنیای پیوسته در حال تحول، سازمان‌ها نیز برای بقا و توسعه، ناگزیر به طراحی راهبردهایی آینده‌نگر و تحلیل‌گر هستند و این آموزش‌ها، ما را قادر می‌سازد تا با دیدی روشن‌تر، مسائل را تحلیل و راهکارهای کارآمدتری ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه حرکت در مسیر توسعه، مستلزم تحلیل دقیق و چشم‌اندازی روشن است، افزود: همان‌گونه که حرکت در مسیر با نگاه به آینه‌های عقب ممکن است خطرآفرین باشد، حرکت در مسیر سازمان نیز نیازمند دیدی وسیع و دوراندیشی است و آموزش‌ها راهنمای ما در این مسیر هستند.

