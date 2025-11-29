تأکید بر لزوم نیت الهی و عمل صالح در خدمت به نظام اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالهی صبح شنبه در دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت» در دانشگاه فرهنگیان استان، عمر را سرمایه‌ای گران‌بها و الهی خواند و افزود: اگر خدمت در دستگاه‌های حکومتی، صرفاً با انگیزه‌های مادی و دریافت حقوق ماهیانه انجام پذیرد، فرد در حقیقت در حال از دست دادن این سرمایه عظیم و قرار گرفتن در مسیر ضرر است.

مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی، با تشبیه این حالت به ذوب شدن یخ در گرمای سوزان، افزود: قرآن کریم در سوره مبارکه والعصر، به صراحت بر این زیان بزرگ بشریت تأکید کرده و نجات از آن را منحصراً در گرو ایمان، عمل صالح و توصیه متقابل به حق و صبر دانسته است.

اسداللهی اظهار داشت: نجات از این زیان، تنها با تعیین چرایی و هدفی متعالی برای خدمت میسر است. پ و حضور در حاکمیت اسلامی باید با نیت نقش‌آفرینی در مسیر تعالی اسلام و انقلاب و خدمت صادقانه به مردم صورت گیرد.

وی با تأکید بر اثرات مثبت عمل صالح، تصریح کرد: همگان باید توجه داشته باشند که هر عمل شایسته‌ای، هرچند کوچک، اثری مثبت در زندگی فردی و اجتماعی افراد بر جای می‌گذارد و این آثار نیک، در نهایت به خود فرد بازمی‌گردد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان هم در این جلسه بر نقش محوری و اهمیت اینگونه دوره‌ها در فرآیند توسعه فردی و سازمانی تأکید کرد و گفت: این فرصت ارزشمند که در قالب دوره‌های آموزشی فراهم شده، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح آگاهی، شناخت بهتر ساختارهای دولت، جایگاه‌های سازمانی و وظایف فردی و گروهی ایفا کند.

مهدی‌زاده ادامه داد: همکاران ما پیش از آغاز رسمی فعالیت در سازمان، با گذراندن این دوره‌ها، نه تنها تمایزات مهم در حوزه ساختار و وظایف کاری را فرامی‌گیرند، بلکه حس تعلق و معناداری بیشتری نسبت به سازمان خواهند یافت که این امر، کلید موفقیت و انگیزش در مسیر خدمت است.»

رئیس دانشگاه فرهنگیان بر اهمیت آموزش‌های آینده‌نگر و راهبردی در سازمان تأکید کرد و گفت: در دنیای پیوسته در حال تحول، سازمان‌ها نیز برای بقا و توسعه، ناگزیر به طراحی راهبردهایی آینده‌نگر و تحلیل‌گر هستند و این آموزش‌ها، ما را قادر می‌سازد تا با دیدی روشن‌تر، مسائل را تحلیل و راهکارهای کارآمدتری ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه حرکت در مسیر توسعه، مستلزم تحلیل دقیق و چشم‌اندازی روشن است، افزود: همان‌گونه که حرکت در مسیر با نگاه به آینه‌های عقب ممکن است خطرآفرین باشد، حرکت در مسیر سازمان نیز نیازمند دیدی وسیع و دوراندیشی است و آموزش‌ها راهنمای ما در این مسیر هستند.