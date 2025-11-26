به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل ویژه فصل پاییز شعر تازهای با عنوان «بارانتان کجاست؟» سروده است.
در ادامه شعر حدادعادل را با هم میخوانیم؛
ای ابرهای گمشده بارانتان کجاست؟
باران مهر و آذر و آبانتان کجاست؟
پاییز در گذار و طبیعت در انتظار
آن بارش مدام فراوانتان کجاست!
گل تشنه، سبزه خشک، تن باغ داغدار
بر داغ باغ، مرهم و درمانتان کجاست؟
از آتش عطش، نفس خلق دود شد
آبی برای آتش سوزانتان کجاست؟
رگبار نوبهار و چکاچاک چکهها
بانگ بلند تندر و طوفانتان کجاست؟
آشفته گشت دفتر تقویم ماه و سال
پاییزتان کجاست؟ زمستانتان کجاست؟
کی میشود دوباره در اخبار بشنویم
آغازتان چه بوده و پایانتان کجاست؟
