به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهاندار به مناسبت روز بسیج، شعر تازه‌ای با عنوان «بسیجیان علی» سروده است.

در ادامه شعر جهاندار را با هم می‌خوانیم؛

*

بسیجیان علی دم به دم شهید شدند

که هم کنایه شنیدند و هم شهید شدند

بسیجیان علی را شهادت این‌گونه‌ست

که کوثرانه به چندین رقم شهید شدند..

بسیجیان علی سال‌های پیش از این

به روضه با غزل محتشم شهید شدند!

بسیجیان علی از قدیم زینبی‌اند

اگر به راه دفاع از حرم شهید شدند

گهی کلنگ به دستِ مناطق محروم

گهی به مدرسه‌ها با قلم شهید شدند

به اربعین حسینی بسیجیان علی

به درب خانه در اوّل قدم شهید شدند

بسیجیان علی شیعیان زهرایند

اگر حساب کنی، تازه کم شهید شدند!

بسیجیان علی عاشقان عبّاسند

شدند کرب‌وبلا هم‌قسم، شهید شدند

بسیجیان علی را به تشنگی بشناس

ببین که زیر کدامین عَلم شهید شدند

ولی من و تو چه کردیم؟ ادّعا کردیم!

بسیجیان علی دست کم شهید شدند!

به خون خویش نوشتند صبح نزدیک است

بسیجیان علی صبحدم شهید شدند