  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۰

بسیجیان علی شیعیان زهرایند؛ اگر حساب کنی، تازه کم شهید شدند!

بسیجیان علی شیعیان زهرایند؛ اگر حساب کنی، تازه کم شهید شدند!

مهدی جهاندار به مناسبت روز بسیج، شعر تازه‌ای با عنوان «بسیجیان علی» سروده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهاندار به مناسبت روز بسیج، شعر تازه‌ای با عنوان «بسیجیان علی» سروده است.

در ادامه شعر جهاندار را با هم می‌خوانیم؛

*

بسیجیان علی دم به دم شهید شدند

که هم کنایه شنیدند و هم شهید شدند

بسیجیان علی را شهادت این‌گونه‌ست

که کوثرانه به چندین رقم شهید شدند..

بسیجیان علی سال‌های پیش از این

به روضه با غزل محتشم شهید شدند!

بسیجیان علی از قدیم زینبی‌اند

اگر به راه دفاع از حرم شهید شدند

گهی کلنگ به دستِ مناطق محروم

گهی به مدرسه‌ها با قلم شهید شدند

به اربعین حسینی بسیجیان علی

به درب خانه در اوّل قدم شهید شدند

بسیجیان علی شیعیان زهرایند

اگر حساب کنی، تازه کم شهید شدند!

بسیجیان علی عاشقان عبّاسند

شدند کرب‌وبلا هم‌قسم، شهید شدند

بسیجیان علی را به تشنگی بشناس

ببین که زیر کدامین عَلم شهید شدند

ولی من و تو چه کردیم؟ ادّعا کردیم!

بسیجیان علی دست کم شهید شدند!

به خون خویش نوشتند صبح نزدیک است

بسیجیان علی صبحدم شهید شدند

کد خبر 6669278
جواد شیخ الاسلامی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها