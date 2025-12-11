  1. فرهنگ و ادب
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۰۱

امان مردم غریب و بی‌امان خوش آمدی!

امان مردم غریب و بی‌امان خوش آمدی!

محمود یوسفی به مناسبت روز تولد حضرت زهرا (س)، شعر تازه‌ای سروده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یوسفی به مناسبت روز تولد حضرت زهرا (س)، شعر تازه‌ای سروده است.

در ادامه شعر یوسفی را با هم می‌خوانیم؛

*

امان مردم غریب و بی‌امان خوش آمدی

دلیل خلقت زمین و آسمان خوش آمدی

سلام دختر نبی سلام همسر علی

سلام برتر از همه پیمبران خوش آمدی

سلام مادر حسن! سلام مادر حسین!

فرشته‌ای که چون بشر شدی عیان خوش آمدی

به یمن تو تبار مصطفی ادامه‌دار شد

سلاله‌ی زلال و چشمه‌ی روان! خوش آمدی

تو آمدی که راه راست را به ما نشان دهی

به بازوان محکم علی توان! خوش آمدی

به اذن تو به عشق تو ظهور می‌خورد رقم

که صاحب اختیار صاحب الزمان! خوش آمدی

خدا فقط تو را ز نور خویش آفریده است

بزرگ بانوان این و آن جهان! خوش آمدی!

جواد شیخ الاسلامی

