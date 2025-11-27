تهیه گزارش استنکاف از قانون هوای پاک در مجلس کلید خورد

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم بحران آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور، اجرای ناقص قانون هوای پاک را اصلی‌ترین مشکل دانست و تأکید کرد که هیچ دولتی تاکنون اراده لازم برای اجرای دقیق و برنامه‌محور این قانون را نداشته است.

اسحاقی با بیان اینکه تعیین متولی روشن برای اجرای قانون هوای پاک ضروری است، گفت: باید اجازه دهیم یک بررسی کارشناسی مشخص کند مشکل از کدام نهاد است؛ سال‌هاست با این بحران مواجهیم اما اراده جدی برای اجرای مدون قانون مذکور وجود ندارد.

وی ادامه داد: سازمان استاندارد باید تکالیف خود را به‌درستی انجام دهد و وزارت صمت نیز در این زمینه مسئولیت‌های مهمی دارد، اما متأسفانه این وظایف یا کامل اجرا نشده یا با تأخیر صورت گرفته است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد: برای اولین بار، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در قالب ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس موضوع استنکاف از اجرای قانون هوای پاک را در دستورکار خود قرار داده است. پس از نهایی شدن گزارش و قرائت آن در صحن، انتظار داریم قوه قضائیه با جدیت کامل به موارد ارجاعی رسیدگی کند.

اسحاقی تأکید کرد که تعطیلی مدارس و توصیه به ماندن در خانه‌ها «هیچ دردی را درمان نمی‌کند» و فقط به‌طور موقت سلامت دانش‌آموزان را حفظ می‌کند.

وی ادامه داد: اینکه فکر کنیم آلودگی هوا وارد منازل نمی‌شود، ذهنیت غلطی است. ما نباید صورت‌مسئله را پاک کنیم و فقط برای پاسخگویی به افکار عمومی اقداماتی مقطعی انجام دهیم، باید برای رفع معضل آلودگی هوا چاره‌اندیشی شود.

وی با تأکید بر اینکه تنها بحث مازوت‌سوزی در تشدید آلودگی هوا مطرح نیست، افزود: باید مجموعه‌ای از عوامل را بررسی کنیم؛ از آلایندگی خودروها و کیفیت سوخت تا صنایع و معادنی که در حاشیه کلان‌شهرها قرار گرفته‌اند. همین نزدیکی صنایع و کارخانجات بزرگ به شهرها موجب انتقال مستقیم آلاینده‌ها به مناطق شهری شده و برای این وضعیت هیچ چاره اساسی اندیشیده نشده است.

اسحاقی با اشاره به ظرفیت قانون هوای پاک گفت: این قانون می‌تواند بسیار مؤثر باشد. حتی اگر دولت احساس می‌کند نیاز به اصلاح این قانون است، مجلس آمادگی این کار را دارد تا راهکاری پایدار برای کاهش آلودگی هوا ارائه شود.