به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله متفکرآزاد در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود، اظهار کرد: متاسفانه شاهد آلودگی های ناشی از مازوت‌سوزی و تولید ساکس و ناکس هستیم، این در حالی است که دولت قبل تلاش کرد در زمان وارونگی دما، جلوی این موضوع را بگیرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: معاون رئیس‌جمهور در سال گذشته معافیت و توقف مازوت‌سوزی را صرفا برای ۳ شهرستان اعلام کرد که تبریز جزو آنها نبود، در حالی که تبریز نیز در این حوزه باید لحاظ شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر قرار است ناترازی انرژی حل شود، باید موضوع سوزاندن یا نسوزاندن مازوت برای همه ایران باشد و نباید در این حوزه تبعیض وجود داشته باشد.