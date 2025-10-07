  1. سیاست
انتقاد یک نماینده از تبعیض در تصمیم‌گیری درباره «مازوت‌سوزی»

انتقاد یک نماینده از تبعیض در تصمیم‌گیری درباره «مازوت‌سوزی»

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: باید موضوع سوزاندن یا نسوزاندن مازوت برای همه ایران باشد و نباید در این حوزه تبعیض وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله متفکرآزاد در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود، اظهار کرد: متاسفانه شاهد آلودگی های ناشی از مازوت‌سوزی و تولید ساکس و ناکس هستیم، این در حالی است که دولت قبل تلاش کرد در زمان وارونگی دما، جلوی این موضوع را بگیرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: معاون رئیس‌جمهور در سال گذشته معافیت و توقف مازوت‌سوزی را صرفا برای ۳ شهرستان اعلام کرد که تبریز جزو آنها نبود، در حالی که تبریز نیز در این حوزه باید لحاظ شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر قرار است ناترازی انرژی حل شود، باید موضوع سوزاندن یا نسوزاندن مازوت برای همه ایران باشد و نباید در این حوزه تبعیض وجود داشته باشد.

