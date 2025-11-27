صابری:تداوم آلودگی هوا در آذربایجان غربی؛ آلودگی تا یکشنبه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صابری در این زمینه از صدور هشدار سطح زرد آلودگی هوا در استان خبر داد و گفت: تداوم پایداری و سکون هوا موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در شهرهای پرجمعیت و صنعتی استان از روز جمعه تا پایان روز یکشنبه می‌شود

وی ادامه داد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، استقرار الگوهای پایدار جوی در منطقه سبب افزایش انباشت آلاینده‌ها شده و شاخص کیفیت هوا در برخی مناطق استان به حد ناسالم برای گروه‌های حساس می‌رسد.

صابری زمان آغاز این وضعیت را از روز جمعه هفتم آذرماه اعلام کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود این شرایط تا روز یکشنبه نهم آذرماه ادامه یابد و تا آن زمان، کاهش دید و افت محسوس کیفیت هوا در شهرهای صنعتی نظیر ارومیه مشاهده شود.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به نوع مخاطره این سامانه، اضافه کرد: افزایش غلظت آلاینده‌های جوی مهم‌ترین پیامد تداوم سکون هواست و انتظار می‌رود شاخص آلودگی در ساعات شبانه و صبحگاهی بیشترین مقدار خود را داشته باشد.

وی توصیه کرد شهروندان، به‌ویژه افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز خودداری کنند.

صابری اظهار کرد: همچنین لازم است مدیران واحدهای صنعتی و کارخانجات با مدیریت زمان فعالیت و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، در کنترل آلودگی هوا همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی تاکید کرد: با توجه به پایداری شرایط جوی، انتظار کاهش محسوس دما یا وقوع پدیده بارشی در استان وجود ندارد.