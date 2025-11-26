https://mehrnews.com/x39HJb ۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳ کد خبر 6669251 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳ پنجره مهر؛ گوشهای از فعالیت پایگاه نمونه بسیج امام جواد(ع) ارومیه ارومیه - در این فیلم، گوشهای از فعالیتهای پایگاه نمونه بسیج محلات امام جواد(ع) ارومیه را مشاهده میکنید. دریافت 56 MB کد خبر 6669251 کپی شد مطالب مرتبط سرلشگر رضایی: پیروزی در میدان علم و اقتصاد، دشمنان را مایوس می کند برگزاری همایش اقتدار بسیج در دلگان نمایش وحدت و اقتدار در گردهمایی بزرگ بسیجیان آستارا پایگاهی که نماد خدمت و ایثار شد؛از تربیت حافظ قرآن تاگروه جهادی امدادی برچسبها بسیج، مردم و اقتدار ملی ارومیه هفته بسیج
