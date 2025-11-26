  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳

پنجره مهر؛

گوشه‌ای از فعالیت پایگاه نمونه بسیج امام جواد(ع) ارومیه

گوشه‌ای از فعالیت پایگاه نمونه بسیج امام جواد(ع) ارومیه

ارومیه - در این فیلم، گوشه‌ای از فعالیت‌های پایگاه نمونه بسیج محلات امام جواد(ع) ارومیه را مشاهده می‌کنید.

دریافت 56 MB
کد خبر 6669251

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اسرا حبیب پور IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      2 0
      پاسخ
      خیلی عالی هزار ماشاالله واقعا سعی می کنیم مسجد مون رو سربلند کنیم متشکر از همه زحمت کشان مسجد امام جواد(ع)

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها