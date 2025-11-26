برگزاری همایش اقتدار بسیج در دلگان

به گزارش خبرنگار مهر، همایش اقتدار بسیج با حضور گسترده اقشار مختلف بسیجیان، مسئولان شهرستان و امام جمعه دلگان برگزار شد. این برنامه با هدف تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولی‌فقیه و تأکید بر ضرورت استکبارستیزی شکل گرفت و در آن بر نقش محوری بسیج در تقویت روحیه کار جهادی و ایجاد امنیت و آرامش در شرایط حساس جامعه تأکید شد.

در این همایش شرکت‌کنندگان بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تأکید کردند. سخنرانان برنامه با اشاره به جایگاه بسیج در تاریخ معاصر ایران، آن را نهادی دانستند که توانسته در بزنگاه‌های مختلف، مردم را به صحنه بیاورد و روحیه کار جهادی را در جامعه تقویت کند.

در بخش دیگری از این مراسم، نقش بسیج در برقراری امنیت و آرامش در مواقع بحرانی مورد توجه قرار گرفت.

همچنین در سخنان حجت الاسلام حمید بامری امام جمعه دلگان، بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدهای خارجی و اهمیت استکبارستیزی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت بسیج تأکید شد.

وی بسیج را نیرویی دانست که علاوه بر کارکرد نظامی و امنیتی، در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز نقش‌آفرینی کرده و توانسته اعتماد عمومی را جلب کند.