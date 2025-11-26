  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

سرلشگر رضایی: پیروزی در میدان علم و اقتصاد، دشمنان را مایوس می کند

کرمان- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس گفت: پیروزی در میدان علم و اقتصاد، دشمنان را برای همیشه از دشمنی با ملت ایران مأیوس خواهد کرد و ناچار به پذیرش قدرت ایران خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محسن رضایی، به مناسبت هفته بسیج در جمع هزاران بسیجی استان کرمان با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر اساس دو رکن "دین خدا" و "حرکت مردم" به وجود آمد و پیروز شد؛ گفت: این پیروزی نه فقط علیه شاه، بلکه علیه قدرت‌های سلطه‌گر جهان بود و دلیل پایداری این پیروزی نسبت به دیگر نهضت‌های مردم ایران در ادوار گذشته، اتکا بر همین دو رکن بود.

وی افزود: علیرغم پایان سریع جنگ ۱۲ روزه مسأله‌ای بسیار بزرگ و مهم رخ داد و آن شکل‌گیری بسیج ملی مردم ایران بود.

سرلشکر رضایی، با اشاره به ادعاهای سرزمینی دولت کنونی آمریکا نسبت به سرزمین‌های مختلف و ایجاد یک استبداد کم‌سابقه بین‌المللی و تهدید نظامی کشورهای اقصی نقاط جهان، تهدید رسانه‌ها، قطع بودجه دانشگاه‌های منتقد آمریکا، دفاع بی قید و شرط از رژیم جنایتگر صهیونیست و جنایت‌های آن و در نهایت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران تشریح کرد: این یک استبداد بین‌المللی جدید است و فرزند نامشروع این استبداد نتانیاهو است که از هیچ جنایتی دریغ نمی‌کند.

وی در ادامه افزود: اشتباه بزرگ دشمنان این بود که به این نتیجه رسیده بودند که ایران تنها شده است و حالا می‌توانند با توسل به پیشرفته‌ترین فناوری‌ها و تجهیزات آمریکا و اروپا و برنامه‌ریزی‌های دقیق، کار ایران را یکسره کنند و حتی به برخی همسایگان شمالی و جنوبی وعده‌های سرزمینی داده بودند.

رضایی، گفت: آنها به خیال خود کار ایران را تمام شده می‌دانستند، اما خطای آنان آنجا بود که مردم ایران را نشناختند و نفهمیدند که ملت بزرگ ایران دیگر به وضعیت ۳۰۰ سال گذشته بر نخواهد گشت.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه حمله اسرائیل و آمریکا به ایران اشتباه بزرگی بود بیان داشت: از میانه جنگ آن‌ها برای آتش‌بس التماس می‌کردند و حال همواره ترسی در دلشان وجود دارد.

سردار محسن رضایی، با تشریح دلایل دشمنی دشمنان اظهار داشت: فلسفه دشمنی آنان جلوگیری از پیشرفت ایران است، چرا که ترس این را دارند که کشوری با این سابقه تاریخی بزرگ اگر پیشرفت کند مانع سلطه آن‌ها بر منطقه مهم و ثروتمند غرب آسیا خواهد شد، حال آنکه نظام سلطه ایران را به مانند قله‌ای برای تسلط به این منطقه می‌دانند و لذا به دنبال تسلط بر این قله هستند.

وی با بیان اینکه اکنون تولید علم، فناوری و تولید ثروت و جهاد علمی و اقتصادی بزرگترین میدان مقابله مردم ایران با دشمنان است؛ تاکید کرد: پیروزی در میدان علم و اقتصاد، دشمنان را برای همیشه از دشمنی با ملت ایران مأیوس خواهد کرد و ناچار به پذیرش قدرت ایران خواهند بود.

سردار سرلشکر محسن رضایی، خطاب به بسیجیان گفت: با پایداری بر ارزش‌های انقلاب که به پشتوانه دین خداست و ایستادن پشت رهبر معظم انقلاب، آمریکا و اسرائیل هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند و ملت ایران بار دیگر سربلند از طوفان حوادث عبور می‌کند.

