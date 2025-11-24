  1. فرهنگ و ادب
۴ آذر ۱۴۰۴، ۰:۵۳

بعد تو یک آب خوش از این گلو پایین نرفت...

بعد تو یک آب خوش از این گلو پایین نرفت...

محمود یوسفی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) شعر تازه‌ای سروده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یوسفی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) شعر تازه‌ای سروده است.

در ادامه شعر یوسفی را با هم می‌خوانیم؛

*

رفتی اما از دل من این غم سنگین نرفت

بعد تو یک آب خوش از این گلو پایین نرفت

گفتم «از او بگذرید، او دختر پیغمبر است»

حیف در گوش کر این مردم بی‌دین نرفت

پیش چشمم با لگد خنده‌کنان در باز شد

از دلم اندوه و داغ آن‌همه توهین نرفت

ازدحامی بود، گفتم کوچه را خلوت کنید

هرچه گفتم، هرچه گفتم، آن نرفت و این نرفت

تا حسن یادش نیفتد، جمع کردم هرچه بود

از در و دیوار اما لخته‌ی خونین نرفت

کمتر از تعداد انگشتان یک دست آمدیم

تا ابد از پیش چشمم صحنه تدفین نرفت...

کد خبر 6666922
جواد شیخ الاسلامی

