۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۵

ایزدی: تأخیر در انجام امور اداری تخلف است

شیراز_ رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش فارس گفت: تأخیر در انجام امور اداری تخلف است و بایدسرعت در پاسخگویی داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله ایزدی عصر چهارشنبه در جمع کارشناسان و کارشناس مسئولان ارزیابی عملکرد ادارات آموزش و پرورش سراسر فارس با بیان اینکه تأخیر در انجام امور اداری تخلف است و باید سرعت در پاسخگویی داشته باشیم، گفت: ما بحثی در زمینه حقوق اداری داریم و اداره خوب شاخص روشنی دارد اما در کشور ما تعریف نشده، با بررسی آرا دیوان عدالت اداری شاخص‌هایی را می‌توانیم استخراج کنیم، اولین شاخص خیلی مهم است و آن هم سرعت در پاسخگویی است.

وی ادامه داد: بحث دیگر شفافیت است چرا که قضاوت‌های ما در خصوص معلمان، ارباب رجوع‌ها مورد قضاوت افراد دیگر قرار می‌گیرد لذا باید هر تصمیمی گرفته شود باید مقام تصمیم گیرنده مشخص باشد و دلیل و منطق تصمیم نیز روشن شود.

ایزدی افزود: باید دامنه شمول تصمیم هم مشخص شود اگر اثر مالی دارد در همان جلسه هم باید منابع مالی نیز مشخص شود. عقلایی بودن تصمیم بسیار مهم است و تصمیمات باید در معرض عقل که قرار می‌گیرد ایرادی نداشته باشد.

رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش فارس، به اصل تناسب در تصمیم‌گیری نیز اشاره کرد و گفت: باید تصمیماتی بگیرم که تعادل در اداره را در برداشته باشد.

وی بابیان اینکه تصمیمات همچنین باید مطابق قانون باشد و مغایر قانون هم نباشد گفت: اگر جای بخشنامه‌ای صادر شود که خلاف صریح قانون باشد این خود تخلف است.

