مانور زلزله در ۸ هزار مدرسه فارس اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مانور سراسری زلزله و ایمنی با هدف سنجش آمادگی دستگاه‌ها و ارتقای توان دانش‌آموزان در مواجهه با بحران صبح شنبه ۸ آذر به صورت همزمان در ۸ هزار مدرسه فارس برگزار شد.

یید خداکرم فلاحی معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش فارس در حاشیه برگزاری مانور استانی زلزله و ایمنی در دبیرستان دخترانه فرشتگان ناحیه چهار شیراز گفت: در راستای تحقق شعار مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور این مانور به‌صورت همزمان در سراسر استان فارس اجرا شد.

وی با بیان اینکه تاب‌آوری اجتماعی مهم‌ترین هدف این مانور است، افزود: آموزش ایمنی به دانش‌آموزان و تقویت همکاری بین دستگاه‌های مسئول از دیگر اهداف اجرای این برنامه است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش فارس با اشاره به نقش مانورهای ایمنی در آمادگی عمومی، تصریح کرد: این مانور آزمونی است برای میزان آمادگی دستگاه‌ها در مواجهه با بحران‌ها و سنجش سطح همکاری آنان با مردم در شرایط اضطراری ناشی از حوادث.

فلاحی گفت: دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی آموزش‌های لازم را فرا گرفته‌اند و با آمادگی کامل در این مانور مشارکت فعال دارند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس افزود: در این مانور، دانش‌آموزان طرح دادرس در کنار نیروهای امدادی به آسیب‌دیدگان احتمالی در مدارس کمک می‌کنند.

کنترل مخاطرات، کلید دوری از بحران است

غلامرضا غلامی، مدیرکل ستاد مدیریت بحران فارس نیز در این مراسم اظهار کرد: اگر مخاطره‌ای وجود داشته باشد و آن را به‌درستی کنترل و مدیریت کنیم، به بحران تبدیل نمی‌شود.

وی افزود: تلاش ما پیشگیری از تبدیل مخاطرات به بحران است. مخاطراتی همچون سیل، زلزله، آتش‌سوزی، فرونشست و آلودگی از جمله مواردی است که استان فارس با آن مواجه است.

لازم به ذکر است؛ در این مانور، دستگاه‌هایی همچون آتش‌نشانی، اورژانس، امداد و نجات بهزیستی، ادارات آب، برق و گاز، جمعیت هلال‌احمر و صداوسیما حضور داشتند و در کنار آموزش و پرورش برای اجرای هرچه بهتر مانور دانش‌آموزی مشارکت کردند.