کلاری: پیگیر مطالبات فرهنگیان فارس از صندوق ذخیره هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری، ظهر چهارشنبه در سفر به شهرستان استهبان در جمع مدیران مدارس این شهر اظهار کرد: در دولت چهاردهم، نهضت مدرسه سازی و ارتقای کیفیت آموزشی در دستور کار دکتر پزشکیان قرار دارد.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق پروژه‌های عمرانی نهضت مدرسه‌سازی، استان فارس به یک کارگاه بزرگ مدرسه‌سازی تبدیل شده است، گفت: به جد پیگیر پروژه‌های عمرانی استان هستیم و دائماً تعهدات را از پیمانکاران مطالبه می‌کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به ارائه مطالباتی که از سوی نماینده مدیران مدارس در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان، مطرح شد، تصریح کرد: پیگیر مطالبات فرهنگیان از صندوق ذخیره هستیم.

وی ادامه داد: مدیر مدرسه مهم‌ترین عنصر تحول در مدرسه است چرا که این مدیر است که می‌تواند تحول آفرین باشد و زمینه تحقق اهداف تحولی و توسعه مدرسه را فراهم کند، لذا ما همواره بر مدرسه محوری تأکید داریم.

کلاری اذعان کرد: همه ما در آموزش و پرورش متعهدانه باید تلاش کنیم لذا میزان موفقیت یک مدرسه را می‌توان از نمرات دانش‌آموزانش در امتحانات نهایی و سایر آزمون‌ها مشخص کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: مدیران ما باید برنامه محور باشند و بر اساس شاخص‌های موجود مدارس را ارزیابی کنند.

وی خاطرنشان کرد: سعی ما بر این است در این دانش آموزان مدارس استان، همکاری را جایگزین رقابت کنیم بنابراین باید کارهای تیمی را دنبال و مشارکت‌جویی را تقویت کنیم.

کلاری تصریح کرد: برای افزایش تاب‌آوری در دانش‌آموزان باید برنامه‌ریزی داشته باشیم یکی از راه‌ها این افزایش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، عضویت دانش‌آموزان در تشکل‌های دانش‌آموزی است.

وی اضافه کرد: برای توسعه و پیشرفت کشور و پرورش دانش‌آموزان، شایسته است راه‌های نرفته را برویم.