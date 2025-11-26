به گزارش خبرنگار مهر، جنگل هیرکانی ابر در محدوده شریف کشته هم مرز شاهرود و استان گستان طی ساعتی قبل در ظهر چهارشنبه دچار حریق شده است.
حجم آتش سوزی در گزارشهای اولیه تقریباً زیاد است به نحوی که دود ناشی از این حریق از چاله زوا و دالان بهشت شاهرود به وضوح دیده میشود.
علی اکبر قربانلو رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر اعزامی به جنگل ابر ضمن تائید حریق در جنگ هیرکانی ابر، گفت: دود غلیظش هم اکنون در منطقه ابر دیده میشود.
گفتنی است نیروهای امدادی در حال اعزام به ابر هستند.
هنوز میزان دقیق آتش سوزی مشخص نیست.
مسئولان اظهار نظر قطعی را منوط به بررسی میدانی این حادثه میدانند.
یگان امداد منابع طبیعی همچنین محیط بانان محیط زیست، خبرنگار مهر در کنار نیروهای مردمی به سمت جنگ ابر راهی شدهاند.
