فرج الله ایلیات در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت آتش سوزی در جنگل ابر شاهرود بیان کرد: خوشبختانه با همت جمعی این آتش اطفا شد

وی با بیان اینکه بلافاصله بعد از وقوع آتش‌سوزی اکیپ واکنش سریع منابع طبیعی به محل اعزام شد افزود: در اطفای حریق جنگل ابر در منطقه شیرین آباد از ظرفیت محیطبانان سازمان حفاظت از محیط زیست و همچنین اهالی محلی و کوهنوردان و علاقمندان به طبیعت هم بهره‌گیری شد.

معاون استاندار سمنان همچنین بیان کرد: عملیات اطفای حریق از ظهر امروز تا لحظاتی قبل ادامه داشت و خوشبختانه با همت جمعی و عزم جدی این اتفاق مبارک رخ داد.

ایلیات گفت: علت این آتش سوزی در دست بررسی است همچنین اکیپی از محیط بانی و منابع طبیعی امشب در منطقه حضور خواهند داشت تا دوباره شاهد شعله ور شدن آتش نباشیم.