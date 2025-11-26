  1. استانها
  2. سمنان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۶

علت حریق جنگل ابر در دست بررسی است؛ تداوم حضور محیط‌بانان در منطقه

شاهرود-معاون استاندار سمنان از مهار آتش جنگل ابر شاهرود با مشارکت مردم محلی خبر داد و گفت:علت حریق در حال بررسی است و تیم‌های امدادی امشب در منطقه حاضرند تا از شعله‌ور شدن مجدد خودداری کنند.

فرج الله ایلیات در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت آتش سوزی در جنگل ابر شاهرود بیان کرد: خوشبختانه با همت جمعی این آتش اطفا شد

وی با بیان اینکه بلافاصله بعد از وقوع آتش‌سوزی اکیپ واکنش سریع منابع طبیعی به محل اعزام شد افزود: در اطفای حریق جنگل ابر در منطقه شیرین آباد از ظرفیت محیطبانان سازمان حفاظت از محیط زیست و همچنین اهالی محلی و کوهنوردان و علاقمندان به طبیعت هم بهره‌گیری شد.

معاون استاندار سمنان همچنین بیان کرد: عملیات اطفای حریق از ظهر امروز تا لحظاتی قبل ادامه داشت و خوشبختانه با همت جمعی و عزم جدی این اتفاق مبارک رخ داد.

ایلیات گفت: علت این آتش سوزی در دست بررسی است همچنین اکیپی از محیط بانی و منابع طبیعی امشب در منطقه حضور خواهند داشت تا دوباره شاهد شعله ور شدن آتش نباشیم.

کد خبر 6669539

