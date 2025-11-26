  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۲

مهار کامل آتش‌سوزی جنگل ابر شاهرود؛ تیم‌های پشتیبانی در منطقه حاضرند

شاهرود- مدیرکل محیط زیست استان سمنان از مهار کامل آتش‌سوزی جنگل هیرکانی ابر شاهرود خبر داد و گفت: این موفقیت با حضور به‌موقع نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی و مردم محلی حاصل شد.

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پی وقوع حریق در جنگل ابر شاهرود نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی و جوامع محلی برای اطفا به محل مورد نظر اعزام شدند، ابراز داشت: با تلاش فراوان نیروهای حاضر در منطقه حریق مهار شده است.

وی با بیان اینکه آتش سوزی تحت کنترل است، افزود: هم اکنون تیم پشتیبانی در منطقه حضور دارد.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه تعدادی نیرو نیز در پاسگاه محیط بانی ابر مستقر هستند، ابراز داشت: به محض شعله ور شدن مجدد نیروهای امدادی در صحنه حضور خواهند یافت.

یوسف پور اضافه کرد: با همراهی ارزشمند نیروهای مردمی و امدادی، محیط زیست و منابع طبیعی از پیشروی آتش پیشگیری شده است.

